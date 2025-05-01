Дочь Волочковой отказалась от медового месяца – причина

Ариадна Волочкова и Никита Григорян (фото: Instagram* @volochkova_art)
Анастасия Волочкова сообщила, что её 19-летняя дочь Ариадна отказалась от медового месяца.
Девушка вышла замуж за Никиту Григоряна на прошлой неделе. Торжество состоялось в Петербурге, а его организацией занималась балерина.
Теперь же стало известно, что пара отказалась от медового месяца. Дело в том, что для молодожёнов важнее было венчание, которое состоялось ещё до свадьбы.
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Теперь же стало известно, что пара отказалась от медового месяца. Дело в том, что для молодожёнов важнее было венчание, которое состоялось ещё до свадьбы.
«Ариадна с Никитой, вроде, вообще не собираются медовый месяц проводить. Для них самое главное – венчание, которое прошло в Санкт-Петербурге в апостольской церкви Екатерины. Они этому событию придали большое значение, а через пару дней у нас была свадьба в особняке Мясникова», – сообщила Волочкова в беседе с Пятым каналом.При этом балерина уточнила, что если дочь всё-таки соберётся в свадебное путешествие, то она обязательно расскажет об этом общественности.
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Анастасия Чинкова