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Мужа дочери Волочковой вынудили рассказать о первой брачной ночи

Анастасия Волочкова с дочерью Ариадной и её женихом Никитой Григоряном (фото: Instagram* @volochkova_art)

Анастасия Волочкова с дочерью Ариадной и её женихом Никитой Григоряном (фото: Instagram* @volochkova_art)

Единственная дочь Анастасии Волочковой накануне вышла замуж. Ариадне и Никите Григоряну всё же пришлось пообщаться с прессой, несмотря на многочисленные заявления о непубличности.
До появления невесты и жениха балерина рассказала, что за два дня до свадьбы они обвенчались в Базилике святой Екатерины Александрийской в Петербурге.

На свадьбе не было отца Ариадны, бизнесмена Игоря Вдовина, и родителей жениха, с которыми, как выяснилось, Волочкова до сих пор не знакома.

«Я думаю, им было бы тут некомфортно с нами. Здесь мы собираем только близких друзей Ариадны из Петербурга. Этот город для нее многое значит», – заявила балерина в беседе с «КП-Петербург».
После торжества муж Ариадны всё же не смог избежать общения с прессой. Никита сообщил, что афтепати не планируется, и они с женой сразу поедут домой. Также молодой человек шутливо ответил на вопрос о первой брачной ночи.

«Уже была. Вы всё пропустили», – заявил Григорян в беседе с порталом 78.ru.
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*запрещён в РФ
#анастасия волочкова
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#журналисты
65-летняя Лариса Гузеева объяснила, почему ушла из кино: «Тяжело переживаю нынешний возраст, не могу его на себя примерить»
Лариса Гузеева ушла из кино из-за возрастных комплексов
27 апреля 2025, 09:04

Лариса Гузеева (фото: Instagram* @_larisa_guzeeva_)

Лариса Гузеева уже давно посвятила себя телевидению, редко появляясь на больших экранах. В прошлом году она снялась в фильме «Тёща» с Гариком Харламовым, правда, её пришлось долго уговаривать.
Дело в том, что Гузеева страдает от комплексов, которые не дают ей продолжать полноценную актёрскую карьеру. Тем не менее, звезда остаётся востребованной в кинематографе и нередко получает предложения от режиссёров. Только вот соглашается на роли она лишь в исключительных случаях.

«Понимаете, у меня был не миллион сценариев, но сто точно. Уж сериалов на каждый день… Но я просто не хотела больше сниматься. Я себе не нравилась в зеркале, меня угнетало, что я набрала вес. Не нравился овал лица… Если идти делать подтяжки, операции, то буду как все. В общем, я уже понимала всё про себя, про свой возраст. И кого я буду играть? Этих бесконечных мам? Нет, я была бы плохая мама. Мне не хотелось этого всего. Играть про любовь время прошло. Я всё про себя понимаю, это важно», – объяснила Гузеева на YouYube-канале FAMETIME TV.
Несмотря на это, впереди у актрисы ещё несколько проектов – участие в двух сериалах и продолжении комедии «Тёща».

«Но это тоже были уговоры. Я себе не нравлюсь, не кокетничая это говорю. Потому что смотрю на себя и хочу видеть совершенно другое. Ну не готова я к возрастному. Не могу это перейти, перемолоть. У меня хватает ума, чтобы уже смириться с тем, что мне не 16. Но я не могу! Пока я очень болезненно об этом говорю. Да, я тяжело переживаю свой нынешний возраст, не могу его никак на себя примерить. Не знаю, как с ним жить. Кто я? Пока не знаю, кто я в этом возрасте», – откровенно высказалась звезда «Жестокого романса».
Гузеева добавила, что ей очень сложно, поскольку она не знает, что надеть, как себя вести, как есть и с кем дружить. Звезда предположила, что у неё «на лбу написано», что она «парится» по поводу возрастных изменений.

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*запрещён в РФ
#возраст
#любовь
#операции
#кино
#съёмки
#актриса
#телевидение
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Ирина Пинчук расплакалась, забирая вещи из их общей с Араем Чобаняном квартиры
27 апреля 2025, 08:42

Ирина Пинчук и Арай Чобанян с детьми (фото: Instagram* @pinchuk_official)

Ирина Пинчук после расставания с Араем Чобаняном вывезла все свои вещи из квартиры, где она раньше жила вместе с мужем и детьми. Этот шаг стал тяжёлым для бывшей участницы реалити-шоу «Дом-2».
Ирина не смогла сдержать эмоций, ненадолго вернувшись туда, где раньше жила. Она призналась, что очень долго не решалась вывезти личные вещи, и даже возобновила приём антидепрессантов, которые до этого пила лишь в начале истории с разводом.

В личном блоге Пинчук поделилась коллажем из снимков опустевших комнат, которые уже не напоминают о когда-то жившей здесь семье. После этого, пытаясь рассказать подписчикам о своём состоянии, звезда расплакалась.

Напомним, что участники скандального шоу Ирина Пинчук и Арай Чобанян были женаты четыре года и воспитывали двоих сыновей. Однако в один момент профиль Арая в соцсетях взломали и выяснилось, что он втайне вёл откровенную переписку с другими женщинами. Ирина не стала это терпеть и поставила точку в их отношениях.

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*запрещён в РФ
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#семья
#квартира
#измена
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«Входим в новый спорт»: Павел Прилучный приобщает сына от Агаты Муцениеце к физической активности
Павел Прилучный отдал сына от Агаты Муцениеце на бокс
27 апреля 2025, 08:23

Павел Прилучный с сыном Тимофеем и женой Зепюр Брутян (фото: Instagram* @bugevuge)

Павел Прилучный прививает сыну любовь к спорту. Актёр привёл 12-летнего Тимофея на первую тренировку по боксу.
Звезда российского кинематографа успевает не только сниматься в кино, но и уделять внимание детям. Вместе с женой Зепюр Брутян Прилучный воспитывает сына Микаэля, которому 28 апреля исполнится два годика. Также в семье растёт сын артиста от прошлого брака с Агатой Муцениеце. Павел делает всё возможное, чтобы проблемы родителей не сказались на мальчике.

На этой неделе состоялось очередное заседание суда, в ходе которого Тимофей снова заявил, что остаётся жить с отцом. Прилучный старается поддерживать сына и активно занимается его воспитанием. Часто артист берёт наследника с собой в тренажёрный зал. А теперь сообщил, что отдаёт 12-летнего сына в спортивную секцию.

Прилучный отвёл сына на бокс и показал видео, на котором Тимофей с другими детьми тренируется под руководством тренера.

«Входим в новый спорт», – с гордостью сообщил актёр в личном блоге.
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*запрещён в РФ
#суд
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#бокс
#артист
#сын
#воспитание
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«Плохой человек. Даша сделала ошибку»: Александр Песков не принял мужа дочери
Александр Песков не принял мужа дочери, назвав его плохим человеком
27 апреля 2025, 08:04

Александр Песков (фото: peskovshow.ru)

На прошлой неделе Александр Песков поделился с журналистами новостью – его 38-летняя дочь вышла замуж. Однако поздравлять пару юморист не спешит, поскольку не одобряет выбор Дарии.
Свадьба состоялась в День всех влюблённых, на Останкинской башне. Однако Песков не желает долгой и счастливой семейной жизни дочери. Он подчеркнул, что если Дария умна, то уже скоро осознает, что поспешила с выбором и совершила ошибку.

«Плохой человек, на мой взгляд. Я взрослый, поэтому, как отец, знаю, кто такая Даша и что она сделала ошибку. Пройдут годы, может даже меня уже не будет, но вы все узнаете, что это было неправильно», – заявил Песков в программе «Ты не поверишь!» на НТВ.
Напомним, что дочь юмориста выбрала в мужья мужчину, который вызвал неоднозначную реакцию у публики. Впервые о Георгии Малиновском узнали в 2014 году, когда он попал в реалити-шоу «Дом-2». Спустя год он заявил о своих магических способностях и отправился в шоу «Битва экстрасенсов», куда периодически возвращался до 2018 года. После этого Малиновский посвятил себя музыке и продюсированию. Теперь он творит под фамилией Остер.

Ранее Дария уже приводила женихов знакомиться с отцом, но каждый раз Песков не давал согласия на свадьбу. Сейчас же, несмотря на недовольство отца, женщина решила не слушать его и поступить по-своему.

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#женщина
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#родители
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#отец
#шоу
#день всех влюблённых
#песков
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«Испортили ребёнку жизнь»: дочь Анны Ардовой столкнулась с травлей из-за бешеной популярности матери
Дочь Анны Ардовой столкнулась с травлей из-за популярности мамы
27 апреля 2025, 07:43

Анна и Софья Ардовы (фото: Telegram @anna_ardova)

Актриса Анна Ардова призналась, что бешеная популярность, которая обрушилась на неё после выхода сериала «Одна за всех», негативно сказалась на её детях. Софья и Антон не могли вести нормальную жизнь, а учёба в театральном училище давалась им нелегко.
Дочь звезды Софья Ардова снимается в кино с детства. Однако ей, как и многим детям звёзд, пришлось столкнуться с хейтом ровесников, когда она поступила в театральное училище. Аналогичная история и с её младшим братом Антоном.

Оба ребёнка Ардовой самостоятельно поступили в Московскую театральную школу Олега Табакова, несмотря на то, что мама могла спокойно пристроить их, позвонив нужным людям.

«Соня мне вообще запретила ходить к ней в колледж. Она сказала: „Я пойду одна и не смей там появляться!“ Это был как раз самый разгар „Одной за всех“ А Соня с шести лет снималась. Ребенок бедный, работает в кино… Да, испортили, конечно, жизнь, ребенку-то вот», – высказалась Ардова.
Также дети знаменитостей постоянно сталкиваются с тем, что их сравнивают с родителями, как по внешности, так и по характеру. А поскольку в театральной среде высокая конкуренция, родственников звёзд регулярно обвиняют в блате. Не обошла такая тенденция и детей Ардовой.

«Дети страдают от того, что их сравнивают со мной. Соня была на каких-то пробах лет пять назад, пришла вся в слезах. Жаловалась, что какой-то чувак стал её добивать, мол, тебя мамаша пихает везде», – заявила Ардова, слова которой приводит StarHit.
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#звёзды
#мама
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