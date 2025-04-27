Мужа дочери Волочковой вынудили рассказать о первой брачной ночи

Анастасия Волочкова с дочерью Ариадной и её женихом Никитой Григоряном (фото: Instagram* @volochkova_art)
Единственная дочь Анастасии Волочковой накануне вышла замуж. Ариадне и Никите Григоряну всё же пришлось пообщаться с прессой, несмотря на многочисленные заявления о непубличности.
До появления невесты и жениха балерина рассказала, что за два дня до свадьбы они обвенчались в Базилике святой Екатерины Александрийской в Петербурге.
На свадьбе не было отца Ариадны, бизнесмена Игоря Вдовина, и родителей жениха, с которыми, как выяснилось, Волочкова до сих пор не знакома.
Пугачёва благословила: Волочкова подготовила сюрприз на свадьбу дочери
«Надо было брать Машу с Уралмаша»: Волочкова высказалась о непубличности жениха дочери
«У меня всё ещё впереди»: Волочкова на свадьбе дочери рассказала, хочет ли снова выйти замуж
*запрещён в РФ
На свадьбе не было отца Ариадны, бизнесмена Игоря Вдовина, и родителей жениха, с которыми, как выяснилось, Волочкова до сих пор не знакома.
«Я думаю, им было бы тут некомфортно с нами. Здесь мы собираем только близких друзей Ариадны из Петербурга. Этот город для нее многое значит», – заявила балерина в беседе с «КП-Петербург».После торжества муж Ариадны всё же не смог избежать общения с прессой. Никита сообщил, что афтепати не планируется, и они с женой сразу поедут домой. Также молодой человек шутливо ответил на вопрос о первой брачной ночи.
«Уже была. Вы всё пропустили», – заявил Григорян в беседе с порталом 78.ru.Читайте также:
Пугачёва благословила: Волочкова подготовила сюрприз на свадьбу дочери
«Надо было брать Машу с Уралмаша»: Волочкова высказалась о непубличности жениха дочери
«У меня всё ещё впереди»: Волочкова на свадьбе дочери рассказала, хочет ли снова выйти замуж
*запрещён в РФ
Анастасия Чинкова