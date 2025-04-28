Конфликт из-за квартиры Керимова и скандал с женихом: как прошла свадьба дочери Анастасии Волочковой и почему не было гостей

Блогер Александр Поверин стал широко известен благодаря своему участию в реалити-шоу «Сердце Клавы», запущенном на телеканале «Пятница!». Молодой человек не только выиграл в проекте, но и после него более года состоял в романтических отношениях со знаменитой певицей. О романе блогера и звезды сцены читайте в материале «Радио 1».