Конфликт из-за квартиры Керимова и скандал с женихом: как прошла свадьба дочери Анастасии Волочковой и почему не было гостей

(Фото: Instagram* /volochkova_art)
Анастасия Волочкова долгие годы находилась в непростых отношениях со своей дочерью Ариадной. Однако в январе 2025 года произошло неожиданное: Ариадна вместе со своим женихом пришла на день рождения матери, ознаменовав тем самым их примирение. Подробнее в материале «Радио 1».
Первые годы жизниАриадна родилась в 2005 году от союза Волочковой и бизнесмена Игоря Вдовина. В 2007 году родители устроили пышную свадьбу на 500 человек, которая, как оказалось, не была официальной. Почти сразу после торжества пара рассталась со скандалом. В детстве Ариадна жила с мамой, занималась спортом, рисованием и даже пением. Волочкова активно делилась успехами дочери в соцсетях. Иногда это вызывало споры в обществе, например, когда маленькая Ариша позировала на фото на высоких каблуках.
Жизнь с отцомПодростком Ариадна переехала к отцу, который уже был в новых отношениях с телеведущей Еленой Николаевой. Среди причин переезда называли скандалы вокруг Волочковой, из-за которых девочку травили в школе. Тогда же между родителями начались суды по поводу долгов. Ариадна встала на сторону отца и почти прекратила общение с матерью. Однако позже в интервью «Судьба человека» девушка утверждала, что конфликта с Волочковой не было — переезд объяснялся банальной логистикой: жить у отца было удобнее для поездок в школу.
Охлаждение отношенийМногие заметили, что Ариадна во многом переняла стиль своей мачехи. Волочкова же утверждала, что дочь якобы страдает под давлением отца. Конфликт обострился, когда Ариадна не пригласила мать на свой выпускной. По слухам, причина крылась в споре из-за квартиры, подаренной Волочковой миллиардером Сулейманом Керимовым. Дочь хотела оформить жильё на себя, но получила отказ, после чего отношения охладели.
(Фото: Instagram* /volochkova_art)
Примирение и помолвкаВ январе 2025 года Ариадна пришла на 49-летие Волочковой вместе с женихом Никитой. На её руке красовалось помолвочное кольцо. Влюблённые рассказали о планах на свадьбу, подчеркнув, что хотят скромную церемонию без особой помпы. Однако Волочкова решила вмешаться и организовать всё по-своему, выбрав в качестве места празднования особняк Мясникова в Петербурге.
(Фото: Instagram* /volochkova_art)
Конфликт с женихомПоначалу Волочкова сдерживалась, но позже резко высказалась о Никите. Её не устраивал его материальный статус, к тому же она даже не знала его фамилию. Артистка призналась, что не верит в долгую совместную жизнь дочери и её избранника, и считает, что брак продержится недолго.
(Фото: Instagram* /volochkova_art)
В своих заявлениях Волочкова обвиняла жениха в плохом влиянии на дочь, в том числе в изменениях её образа жизни и в нежелании делать торжество публичным.
Свадьба всё-таки состояласьНесмотря на все разногласия, 23 апреля Ариадна и Никита официально расписались в Москве, а 26 апреля обвенчались в Петербурге. Волочкова устроила пышное торжество с прессой, несмотря на просьбы молодых людей провести всё скромно. В подарок дочери балерина вручила деньги и жемчужный гарнитур.
На венчании Ариадна была в лёгком белом платье, а Никита — в классическом чёрном костюме. Отец невесты Игорь Вдовин на церемонии отсутствовал по настоянию Волочковой. Она подчеркнула, что сама организует свадьбу, не привлекая бывшего мужа. Что касается смены фамилии Ариадны после свадьбы, то это пока остаётся неизвестным.
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Дарья Филинова