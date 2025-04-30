«Ты подарил мне больше, чем забрал»: Волочкова посвятила неожиданный пост отцу своей дочери

Анастасия Волочкова (Фото: Instagram* @volochkova_art)
Анастасия Волочкова продолжает рассказывать подписчикам о том, как прошла свадьба её дочери Ариадны. Сегодня балерина в личном блоге обратилась к бывшему супругу Игорю Вдовину.
Звезда поблагодарила Вдовина за их дочь и назвала бизнесмена лучшим отцом.
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«Благодаря тебе появилась на свет Ариадна! Спасибо, что был рядом в момент её рождения. Почти 20 лет прошло с того момента... Помню добро и всё самое хорошее, что нас объединяло. Ты подарил мне в лице Ариши больше, чем забрал», – написала Волочкова.Артистка пожелала Вдовину счастья и поблагодарила Бога за их знакомство в Сочи.
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