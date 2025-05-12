«Самое главное не видеться часто»: Анастасия Волочкова еще ни разу не встречалась с дочерью Аришей после ее свадьбы

Анастасия Волочкова (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)
Анастасия Волочкова потратила на организацию свадьбы своей дочери Ариадны около 10 миллионов рублей. Как оказалось, после мероприятия балерина еще не разу не виделась с новобрачными.
«Жениха и невесту я не видела после этого, поскольку они задержались в Санкт-Петербурге еще на неделю. Все люди, которые спрашивают, было ли у них свадебное путешествие — их свадебное путешествие было в Санкт-Петербурге, в моем родном городе, мне это очень приятно», — говорит Анастасия изданию Woman.ru.
По поводу этого поклонники начали рассуждать о разладе в отношениях матери и дочери. На фоне слухов Волочкова объяснила причину данного факта. Как оказалось, Анастасия не считает особо важным частые встречи с Ариадной.
«Я желаю счастья Арише и ее супругу и самое главное не видеться часто, а знать, что моя дочь в моем сердце, а я — в ее сердце. Вот это самое главное путешествие, которое мы можем совершать по жизни. Они всегда рядом, звоним каждый день друг другу, и с Ариадной, и с Никитой», — объясняет Волочкова.
Помимо этого Анастасия поблагодарила дочь за внимательное отношение к матери. Все из-за праздничного стола на свадьбе. Как оказалось, в меню на празднике Ариадна включила рыбу, устрицы и зелень, что является любимой едой Волочковой.
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