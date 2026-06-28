Дочь Юлии Барановской закончила школу — фото
Телеведущая Юлия Барановская показала выпускной своей дочери
Телеведущая Юлия Барановская сообщила об успешном завершении школы своей старшей дочерью. 17-летняя Яна окончила школу с золотой медалью, и этот день стал важным событием для всей семьи.
В своем микроблоге Барановская опубликовала снимки с выпускного вечера. На кадрах виновницу торжества запечатлели в длинном платье сложного оттенка пепельной розы. В руках девушка держит аттестат особого образца, подтверждающий ее выдающиеся успехи в учебе.
«Ура! Моя Яночка, моя девочка, окончила школу с золотой медалью!» — говорится в публикации.По словам Юлии, этот результат — прежде всего заслуга самой Яны. В последние годы школьница уделяла учебе максимум времени, а члены семьи оказывали ей поддержку, организуя дополнительные занятия с репетиторами.
Особого внимания заслуживает и праздничный наряд выпускницы. Платье сшили на заказ по индивидуальному эскизу. Необычный пепельно-розовый тон выбрала сама Яна — он оказался настолько редким, что дизайнерам потребовалось более двух недель, чтобы найти подходящую ткань. Барановская отметила, что удивилась такому решению дочери, ведь подобные цвета требуют особого мастерства в работе и редко встречаются в вечерней моде.