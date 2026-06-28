Дочь Юлии Барановской закончила школу — фото

28 июня 2026, 12:37

Телеведущая Юлия Барановская показала выпускной своей дочери

Юлия Барановская (Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев)

Телеведущая Юлия Барановская сообщила об успешном завершении школы своей старшей дочерью. 17-летняя Яна окончила школу с золотой медалью, и этот день стал важным событием для всей семьи.





В своем микроблоге Барановская опубликовала снимки с выпускного вечера. На кадрах виновницу торжества запечатлели в длинном платье сложного оттенка пепельной розы. В руках девушка держит аттестат особого образца, подтверждающий ее выдающиеся успехи в учебе.



Дочь Юлии Барановской Яна (Фото: Instagram*/baranovskaya_tv)



«Ура! Моя Яночка, моя девочка, окончила школу с золотой медалью!» — говорится в публикации.