Юлия Барановская заказала для дочери выпускное платье от дизайнера звёзд Голливуда
Дочь Барановской появится на выпускном в платье от голливудского дизайнера
Юлия Барановская рассказала, что заказала выпускное платье для дочери Яны у известного модельера Ирены Сопрано. Именно она работает над костюмами для фильма «Дьявол носит Prada 2». Об этом сообщает «Газете.Ru».
По словам Барановской, выбор дизайнера был неслучайным — с Иреной её связывает давняя дружба.
«Мы выбрали бренд Ирены Сопрано. Это мои хорошие знакомые, мы дружим», — поделилась телеведущая.Известно, что платье для выпускного вечера будет выполнено в нежном пудрово-розовом оттенке с кружевом цвета слоновой кости. Наряд создаётся брендом Solangel, основательницей которого является сама Сопрано. Среди поклонниц бренда — мировые знаменитости: Дженнифер Лопес, Бейонсе, Пэрис Хилтон и Орнелла Мути.
Яна — дочь Юлия Барановская и Андрей Аршавин. Помимо неё, у бывшей пары есть ещё двое сыновей — Артём и Арсений. Отношения телеведущей и футболиста длились почти девять лет.