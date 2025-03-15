Дочь Юлии Началовой рассказала о боли от потери мамы

Вера Алдонина (фото: Instagram* @veraldonina)
Дочь певицы Юлии Началовой Вера Алдонина рассказала о боли от потери матери. Ее слова приводит издание «Страсти».
По словам 18-летней исполнительницы, ее очень ранят вопросы, которые связаны с мамой. Возвращаться в дни, когда звезды не стало, Вере до сих пор очень больно и страшно.
Напомним, 16 марта Вера Алдонина выпустит альбом памяти матери «Вера» — в этот день в 2019 году Юлия Началова скончалась от сепсиса на фоне нескольких серьёзных хронических заболеваний.
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«Пережили ли мы и смирились ли мы с уходом мамы — конечно нет, это до сих пор открытая рана на наших сердцах. И, нет, время не лечит», — рассказала студентка ВГИКа.
Напомним, 16 марта Вера Алдонина выпустит альбом памяти матери «Вера» — в этот день в 2019 году Юлия Началова скончалась от сепсиса на фоне нескольких серьёзных хронических заболеваний.
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Екатерина Коршунова