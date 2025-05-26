Дочери Аллы Довлатовой подарили квартиру стоимостью 56 млн рублей

Алла Довлатова (Фото: Instagram*, @alla_dovlatova)
Средняя дочь телеведущей и актрисы Аллы Довлатовой Александра будет жить новой квартире — такой дорогостоящий подарок ей сделали бабушка и дедушка (родители Аллы). Об этом Довлатова рассказала в шоу «Звезды сошлись».
Площадь жилья — 60 кв. м, а цена на данный момент составляет 56 млн рублей. Двухкомнатная квартира расположена в элитном жилом комплексе. Чтобы купить недвижимость, родители телеведущей продали дом в Санки-Петербурге, квартиру приобрели на стадии строительства.
В планах артистки сделать ремонт: прихожую покрасить в оливковый цвет, спальню — в нежно-персиковый, а кухню — в белый.
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*запрещён в РФ.
**признана в РФ иноагентом.
В планах артистки сделать ремонт: прихожую покрасить в оливковый цвет, спальню — в нежно-персиковый, а кухню — в белый.
«Дочь моя вышла замуж, родила ребенка. Свою старую квартиру, которую я много лет сдавала, я отремонтировала, и теперь они живут там, рядом со мной. А это квартира для средней дочери — Саши, пенсионеры решили сделать ей подарок», — рассказала Довлатова.Ранее покинувшая Россию оперная певица Мария Максакова** пыталась оспорить права собственных детей на имущество в Москве.
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*запрещён в РФ.
**признана в РФ иноагентом.
Анастасия Чубина