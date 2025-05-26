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Дочери Аллы Довлатовой подарили квартиру стоимостью 56 млн рублей

Родители Аллы Довлатовой подарили своей внучке квартиру за 56 млн рублей
Алла Довлатова (Фото: Instagram*, @alla_dovlatova)

Алла Довлатова (Фото: Instagram*, @alla_dovlatova)

Средняя дочь телеведущей и актрисы Аллы Довлатовой Александра будет жить новой квартире — такой дорогостоящий подарок ей сделали бабушка и дедушка (родители Аллы). Об этом Довлатова рассказала в шоу «Звезды сошлись».
Площадь жилья — 60 кв. м, а цена на данный момент составляет 56 млн рублей. Двухкомнатная квартира расположена в элитном жилом комплексе. Чтобы купить недвижимость, родители телеведущей продали дом в Санки-Петербурге, квартиру приобрели на стадии строительства.
В планах артистки сделать ремонт: прихожую покрасить в оливковый цвет, спальню — в нежно-персиковый, а кухню — в белый.
«Дочь моя вышла замуж, родила ребенка. Свою старую квартиру, которую я много лет сдавала, я отремонтировала, и теперь они живут там, рядом со мной. А это квартира для средней дочери — Саши, пенсионеры решили сделать ей подарок», — рассказала Довлатова.
Ранее покинувшая Россию оперная певица Мария Максакова** пыталась оспорить права собственных детей на имущество в Москве.

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**признана в РФ иноагентом.
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«Мне казалось, что сердце остановится»: Дмитрий Соловьев раскрыл, как сделал предложение Дине Авериной
Дмитрий Соловьев рассказал, как сделал предложение Дине Авериной
26 мая 2025, 10:09

Дмитрий Соловьев и Дина Аверина (Фото: Инстаграм* @dinaaverina98)

Фигурист Дмитрий Соловьев в «Шоу Воли» поделился подробностями того, как сделал предложение художественной гимнастке Дине Авериной.
По словам спортсмена, у него было много вариантов, как сделать предложение.

«Сделать что‑то очень громкое, пафосное, красивое. Но, так как мы люди скромные и не любим ажиотажа, всё произошло дома за ужином 14 февраля. Я готовился к этому два часа. Мне казалось, что сердце остановится. Это было очень волнительно и даже не сравнимо с выходом на лед на Олимпиаде или чемпионате мира. Это особенный момент во всех смыслах жизни», — поделился Соловьев.

Аверина рассказала, что почувствовала сильное волнение избранника.

«Я стала догадываться, что он хочет сделать предложение, но не стала говорить об этом. Подождала, когда он сам соберется с мыслями. Минут через пять Дима сделал мне предложение, но я не ожидала и очень удивилась», — добавила Дина.

Свадьба влюбленных намечена на 7 июля текущего года.

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#сердце
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#лёд
#любовь
#отношения
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«Люди не меняются»: четвертый брак Антона Батырева рухнул. Анна Савельева намекнула, из-за чего она ушла
26 мая 2025, 09:58

Антон Батырев и Анна Савельева (Фото: РИА Новости/Евгений Одиноков)

Актер Антон Батырев снова оказался в центре внимания — его четвертый брак, который продлился менее двух лет, распался. Это расставание стало неожиданностью для поклонников, ведь еще недавно Батырев с теплотой рассказывал о своей супруге Анне Савельевой. Создавалось впечатление, что он нашел идеальную спутницу жизни. Что стало причиной разрыва на этот раз расскажет «Радио 1».

Семейная жизнь Батырева

По признанию Батырева, он особенно ценил в Анне спокойный характер, умение избегать конфликтов и поддерживать гармонию в отношениях. Он не раз подчеркивал, что они решали разногласия через диалог, без скандалов, а в их доме царила атмосфера взаимопонимания.

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Ради семьи Батырев изменил образ жизни — отказался от вредных привычек и после съемок спешил домой, где его ждали любимая женщина и маленький сын. В 2023 году пара официально зарегистрировала брак, а в прошлом году у них родился ребенок. Однако, несмотря на искренние усилия, этот союз не выдержал испытания временем.

Что произошло в семье Батырева

Антон Батырев (Фото: Инстаграм* @b.a.t.o.n)

Анна Савельева первой публично подтвердила факт расставания с Антоном Батыревым. В своих соцсетях она заявила, что приняла решение об окончании отношений. Теперь в ее профиле остались только снимки с сыном. Причину разрыва Анна описала без конкретных деталей, но ясно дала понять — терпеть сложившуюся атмосферу в отношениях больше не было сил.

«Люди не меняются», — с горечью отметила она, намекая на бесполезность попыток сохранить брак.
По ее словам, чаша терпения переполнилась, и возвращаться к этой теме она не намерена.

Антон Батырев (Фото: Инстаграм* @b.a.t.o.n)

Косвенным подтверждением возможных причин стал репост Анны в соцсетях видео блогера Art Barada о токсичном сценарии расставания. В ролике описывается модель поведения, когда мужчина, избегая ответственности, систематически провоцирует женщину на разрыв: холодностью, провокациями, игнором после ссор. В итоге инициатива разрыва формально исходит от партнерши, хотя фактически — это запланированный результат.

Поклонники восприняли этот репост как немой комментарий к их ситуации. Сам Батырев пока хранит молчание, но красноречивым жестом стало полное удаление следов совместной жизни из его аккаунтов.

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#актёр
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#любовь
#семьи
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Старшая дочь многоженца Ивана Сухова раскрыла правду о жизни с отцом
Старшая дочь многоженца Ивана Сухова рассказала, что отец высокого мнения о себе
26 мая 2025, 09:54

Иван Сухов (Фото: кадр из программы «Пусть говорят»

18-летняя Анна Сухова, старшая дочь скандально известного многоженца Ивана Сухова, поделилась откровениями о жизни с отцом в интервью блогеру Диме Кэш. Об этом пишет «StarHit».
По словам Анны, Иван претерпел значительные изменения в своих взглядах на жизнь, она наблюдала за этим процессом на протяжении многих лет.

«Мой папа был не таким раньше. Он к этому шел годами. Я видела, как его жизненная позиция менялась. Он был не особо уверен в себе и, похоже, глубоко запутался», — рассказала девушка.

Анна отметила, что ее отец часто придумывает примитивные оправдания своим действиям, что вызывает у нее недоумение.

Девушка также поставила под сомнение информацию о количестве детей у Сухова, опровергнув его утверждения о шести наследниках. По мнению Анны, эгоизм и завышенная самооценка движут ее отцом.

«Он считает себя очень важным, потому что все его дети и жены жалели его из-за трудного детства. И на этом фоне он пытается поднять свою самооценку», — заключила дочь многоженца.

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#изменения
#жизнь
#брак
#отец
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«Бойфренд идёт нафиг»: Саша Спилберг рассказала о своей жизни после появления собаки
Саша Спилберг ни за что не отдаст собаку, даже если у её парня будет аллергия
26 мая 2025, 09:41

Саша Спилберг (Фото: Telegram, @@sashaspilberg)

Блогер и актриса Саша Спилберг считает, что собака — карликовый пудель по кличке Пэппа — полностью изменила её жизнь.
«Она мой лучший друг, первая собственная собака, за которой я сама ухаживаю. Я уверена, что собака позволяет любому человеку почувствовать себя в безопасности», — рассказала блогер изданию VOICE.
Она отметила, что не расстанется с любимым питомцем ни при каких обстоятельствах, даже если у её будущего парня будет аллергия на шерсть.
«Бойфренд идёт нафиг!» — заявила девушка.
Спилберг также рассказала, что путешествует вместе с Пэппа. Она отметила, что собака обладает спокойным характером, хотя иногда проказничает.
«Она очень чуткая, стеснительная. <…> Конечно, всё зависит от породы. <…> джеки (джек-рассел-терьер — прим. ред.) были всё мое детство, они немножко отбитые. Там хочется поругать, а эта что-нибудь сделает, она такая феечка, что даже ругать не хочется», — заключила блогер.
Саша Спилберг вместе со своим питомцем посетила фестиваль «Лапки», который проходил 24—25 мая в парке «Ходынское поле» в Москве для домашних животных и их хозяев.

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#блогер
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Майли Сайрус задумалась о завершении карьеры из-за проблем со здоровьем
26 мая 2025, 08:46

Майли Сайрус (Фото: Инстаграм* @mileycyrus)

Американская певица Майли Сайрус в 2023 году задумывалась о завершении карьеры из-за проблем со здоровьем. Об этом она рассказала в подкасте Зейна Лоу.
В 2023 году во время подготовки к новогоднему шоу, которое Майли провела с Долли Партон, у нее произошел разрыв кисты яичника.

«Мне оказали экстренную медицинскую помощь. Это было довольно травматично и крайне мучительно, но я всё равно выступила на шоу. Это было действительно очень тяжело для меня», — поделилась Сайрус.

По словам исполнительницы, травмирующий опыт заставил ее задуматься о завершении музыкальной карьеры. От этого шага Майли отговорил ее знакомый.

«Он сказал мне то, что теперь не выходит у меня из головы: "Шесть месяцев. У каждого есть шесть месяцев, чтобы пожалеть себя, а потом мы начинаем восстанавливаться"», — добавила она.

Многие артисты задумываются о «пенсии» после подобных случаев, которые связаны со здоровьем, заключила Майли.

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*Запрещен в РФ
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