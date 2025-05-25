Пригожин устал от бесконечных проблем первой семьи: «Раздражает, что они все время жалуются. Это летит на меня осколками»

Иосиф Пригожин (Фото: Instagram* @prigozhin_iosif)
Иосиф Пригожин всегда оказывал помощь первой семье. Однако регулярные жалобы на жизнь взрослых детей выводят продюсера из себя.
Выяснилось, что бывшая жена Пригожина, двое взрослых детей и маленький внук были выставлены на улицу. Владелица дома, арендуемого семьёй, решила продать недвижимость. 28-летняя дочь Иосифа Даная возмущена, что банки не дают ей ипотеку на покупку собственного жилья, а отец никак не помогает в решении сложившейся ситуации.
Сам Пригожин заявил, что устал от постоянных жалоб родственников, которые к тому же публично позорят его.
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*деятельность Meta (Instagram) признана экстремистской и запрещена в РФ
Сам Пригожин заявил, что устал от постоянных жалоб родственников, которые к тому же публично позорят его.
«Люди сняли дом, кто-то что-то продал, ну так вы возьмите другой дом снимите и пойдите. Что вы жалуетесь? Я же их никуда не выгонял. Меня раздражает, что они все время жалуются. А это всё летит на меня осколками», – отметил продюсер в эфире программы «Ты не поверишь!» на НТВ.Также Пригожин добавил, что его дети уже давно выросли, поэтому должны сами устраивать свою жизнь. Например, его сыну Дмитрию исполнилось 36 лет. Первой семье продюсер оставил несколько квартир, землю и дачу.
«Вот пожалуйста пользуйтесь», – заявил Пригожин.Примечательно, что семья Иосифа давно лишилась почти всего, что им было предоставлено, причём часть денег была отдана мошенникам.
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*деятельность Meta (Instagram) признана экстремистской и запрещена в РФ
Анастасия Чинкова