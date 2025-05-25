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Пригожин устал от бесконечных проблем первой семьи: «Раздражает, что они все время жалуются. Это летит на меня осколками»

Иосиф Пригожин устал от проблем первой семьи
Иосиф Пригожин (Фото: Instagram* @prigozhin_iosif)

Иосиф Пригожин (Фото: Instagram* @prigozhin_iosif)

Иосиф Пригожин всегда оказывал помощь первой семье. Однако регулярные жалобы на жизнь взрослых детей выводят продюсера из себя.
Выяснилось, что бывшая жена Пригожина, двое взрослых детей и маленький внук были выставлены на улицу. Владелица дома, арендуемого семьёй, решила продать недвижимость. 28-летняя дочь Иосифа Даная возмущена, что банки не дают ей ипотеку на покупку собственного жилья, а отец никак не помогает в решении сложившейся ситуации.

Сам Пригожин заявил, что устал от постоянных жалоб родственников, которые к тому же публично позорят его.

«Люди сняли дом, кто-то что-то продал, ну так вы возьмите другой дом снимите и пойдите. Что вы жалуетесь? Я же их никуда не выгонял. Меня раздражает, что они все время жалуются. А это всё летит на меня осколками», – отметил продюсер в эфире программы «Ты не поверишь!» на НТВ.
Также Пригожин добавил, что его дети уже давно выросли, поэтому должны сами устраивать свою жизнь. Например, его сыну Дмитрию исполнилось 36 лет. Первой семье продюсер оставил несколько квартир, землю и дачу.

«Вот пожалуйста пользуйтесь», – заявил Пригожин.
Примечательно, что семья Иосифа давно лишилась почти всего, что им было предоставлено, причём часть денег была отдана мошенникам.

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#пригожин
Униженная невеста Лепса обратилась к обидчику Вахрушеву: «Бумеранг существует!»
Оскорблённая невеста Лепса обратилась к Вахрушеву, напомнив о бумеранге судьбы
25 мая 2025, 13:00

Григорий Лепс и Аврора Киба (фото: Instagram* @avrorakiba)

Дебют молодой невесты Григория Лепса на телевидении привёл к громкому скандалу. 19-летняя Аврора Киба стала участницей шоу «Мастер игры», стартовавшего на телеканале ТНТ.
Избранница музыканта пришла на проект, чтобы заявить о себе, однако уже на съёмках второго выпуска она оказалась втянута в конфликт.

Даниил Вахрушев после одного из испытаний резко высказался об Авроре, заявив, что у неё пусто в голове. Также он назвал девушку дурой.

Сегодня Киба ответила на нападки, напомнив о существовании бумеранга судьбы, наказывающегося за неправильные поступки и слова.

«Эх, Даня! Нельзя опускаться до уровня личных оскорблений – это и есть мудрость. А бумеранг-то существует!», – заявила Аврора в своём личном блоге.
К слову, Лепс пока не вмешивался в скандал с участием своей возлюбленной.

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*деятельность Meta (Instagram) признана экстремистской и запрещена в РФ
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#шоу-бизнес
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Ксения Собчак раскритиковала Лабубу и «теток за 40», которым их дарят
Ксении Собчак не понравились игрушки Лабубу
25 мая 2025, 12:50

Ксения Собчак (Фото: Инстаграм* @xenia_sobchak)

Сейчас многие звезды покупают популярную игрушку-монстра Лабубу, которая представляет собой фигурку или брелок. В Москве стоимость такой игрушки составляет 10 тысяч рублей.
Однако не все пришли в восторг от персонажа, которого придумал гонконгский художник Касинг Лунг. В числе таких оказалась Ксения Собчак. Журналистка показала подписчикам Лабубу и выразила недовольство игрушкой.

«Вы предлагаете [это] вешать на мою красавицу? Да никогда в жизни», — обратилась к поклонникам Ксения и показала свою сумку Birkin.

Со слов Собчак, она не поняла, почему эти игрушки стали модными.

«Вдумайтесь, насколько мы стали инфантильными, если теткам за 40 дарят [такое]. И даже если вам 30, это уровень инфантильности просто, ребят», — выразила свое мнение журналистка в соцсетях.

Ранее молодая жена Евгения Петросяна Татьяна Брухунова опубликовала фотографию с популярной куклой Лабубу.

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#игрушки
#ксения собчак
#мнение
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Адвокат Жорин объяснил, почему жених Семенович не сможет развестись ещё несколько лет
Адвокат Жорин заявил, что жених Семенович не сможет развестись несколько лет
25 мая 2025, 12:45

Анна Семенович и Денис Шреер (фото: Telegram @annsemenovich)

Анна Семенович счастлива в отношениях с бизнесменом Денисом Шреером, с которым уже переехала в общий загородный дом и вовсю планирует свадьбу. Однако ждать торжества в ближайшее время не стоит, поскольку мужчина до сих пор не развёлся с предыдущей женой.
Семенович отмечала ранее, что её возлюбленный находится в бракоразводном процессе, однако всё усложняет то, что брак был заключён в Германии. По местному законодательству развод может занимать до трёх лет.

Издание «Страсти» обратилось к звёздному юристу Сергею Жорину, чтобы уточнить, действительно ли паре придётся так долго ждать свадьбы или имеются какие-то обходные пути.

Адвокат подчеркнул, что сроки развода сильно зависят от конкретной страны и ситуации. Немаловажную роль также играют споры о совместном имуществе, необходимость финансовой поддержки бывшей жены и наличие у пары общих детей. В ситуации со Шреером, у него как раз имеется сын от женщины, с которой ведётся бракоразводный процесс.

Однако упрощает ситуацию наличие у одного из супругов гражданства России. В этом случае пара может подать заявление о расторжении брака в российский суд, даже несмотря на то, что брак был заключён за рубежом.

«Таких случаев очень много, когда девушка выходит за итальянца, а потом решает развестись – мы помогаем сделать ей это здесь, в российских судах. Дальше это решение суда легализуется для территории Италии. То есть решение выносится в России, а окончание этой процедуры проходит в Италии. Это существенно сокращает сроки», – отметил Жорин.
В заключение специалист отметил, что если Семенович говорит о сроках в 2-3 года, вероятнее всего, в их ситуации так и есть. Жорин исключил лукавство со стороны звезды.

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#заявление
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Тимати чуть не придавило деревом: «Я знаю, многие бы обрадовались»
Дерево упало в метре от авто рэпера Тимати
25 мая 2025, 12:26

Тимати/ Тимур Юнусов (Фото: Инстаграм* @timatiofficial)

Тимати (Тимур Юнусов) опубликовал жуткие кадры из Москвы. На его машину летела гигантская ветка дерева, но рэпер успел среагировать.
Часть дерева оказалась столь внушительных размеров, что трагедии было избежать тяжело. Однако исполнителю хита «Где ты, где я» повезло. Ни артист, ни его люксовый автомобиль не пострадал.

В соцсетях Тимати опубликовал шокирующий ролик, по которому ясно, что поездка на Rolls-Royce Phantom едва не закончилась несчастным случаем.

«Я знаю, многие бы обрадовались, но не сегодня», — подписал публикацию рэпер.

Машина Тимати (Фото: Инстаграм* @timatiofficial)


Напомним, что Тимати владеет огромным автопарком из элитных машин. Среди них — Porsche Cayenne Turbo, Mercedes CL600, Audi R8, Ferrari 458 Italia и другие.

Ранее беременная девушка Тимати Валентина Иванова в своем блоге похвасталась кольцом с изумрудом более чем за 350 тысяч рублей.

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*Деятельность Meta (Instagram) запрещена в России как экстремистская
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Алла Пугачёва публично обратилась к Кристине Орбакайте по важному поводу
Алла Пугачёва поздравила Кристину Орбакайте с 54-летием
25 мая 2025, 12:16

Кристина Орбакайте и Алла Пугачёва (фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Алла Пугачёва совершила редкий выход в соцсети. 76-летняя певица поздравила старшую дочь с днём рождения.
Сегодня, 25 мая, Кристине Орбакайте исполнилось 54 года. В свой праздник певица оказалась в Эстонии. У неё запланирован концерт в Таллине.

Мама Орбакайте Алла Пугачёва опубликовала в личном блоге пост, в котором обратилась к ней. Слова сопровождались фотографией Кристины.

«Какое счастье, что ты у меня есть. С днём рождения!», – написала артистка.
Напомним, что недавно власти Латвии запретили Орбакайте въезд в страну. Певица была внесена в «чёрный список» по требованию спецслужб. В частности, ей припомнили выступления в Крыму. В связи с этим, запланированный на 1 июня концерт Кристины в Юрмале отменился.

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