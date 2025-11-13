Дочери Глюкозы стыдно за употребляющую наркотики мать
Дана Борисова проговорилась о наркозависимости Глюкозы
Телеведущая Дана Борисова в интервью Елене Ханге рассказала, что, по её сведениям, певица Глюкоза может страдать от наркотической зависимости*.
По словам Борисовой, дочь артистки обращалась к её наследнице Полине за советом, переживая, как окружающие реагируют на поведение матери.
«Дочка Глюкозы спрашивает Полину: “Спроси у своей мамы, как она относится к тому, что мою маму видели несколько раз употребляющей? Может надо что-то с этим сделать?” Я говорю: “Доченька, у меня теперь принцип – все взрослые люди делают то, что хотят”», – рассказала Борисова.
Напомним, в 2024 году певица оказалась в центре скандала после выхода на сцену в изменённом состоянии, объяснив своё поведение приёмом антидепрессантов. Однако официального подтверждения зависимости у Глюкозы не было.
Читайте также:
*незаконное потребление наркотических, психотропных веществ и их аналогов причиняет вред здоровью, их незаконный оборот запрещён и влечёт установленную законодательством РФ ответственность