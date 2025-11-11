«Новая я»: 18-летняя дочь Глюкозы поразила фанатов радикальной сменой образа
Дочь Глюкозы Лидия Чистякова полностью изменила имидж
18-летняя Лидия Чистякова, старшая дочь певицы Глюкозы (Натальи Чистяковой-Ионовой) и бизнесмена Александра Чистякова, удивила поклонников неожиданной трансформацией.
Девушка, выступающая под сценическим именем Рэй, опубликовала в своём блоге серию снимков, на которых предстала в совершенно новом образе.
Лидия не только сменила причёску и стиль, но и отказалась от пирсинга. По словам девушки, это решение стало символом внутреннего обновления.
«Я устала от вечного конфликта между собой внутренней и собой внешней. Пора это всё спрятать глубоко за пластиком. Встречают по обложке — и вот я здесь. Новая я», — написала наследница звезды.Подписчики по-разному восприняли перемены: одни восхитились смелостью и стремлением к самовыражению, другие выразили ностальгию по прежнему стилю Лидии.