«Новая я»: 18-летняя дочь Глюкозы поразила фанатов радикальной сменой образа

11 ноября 2025, 11:57

Дочь Глюкозы Лидия Чистякова полностью изменила имидж

Лидия Чистякова (Фото: Instagram* / @ray_musicofficial)

18-летняя Лидия Чистякова, старшая дочь певицы Глюкозы (Натальи Чистяковой-Ионовой) и бизнесмена Александра Чистякова, удивила поклонников неожиданной трансформацией.





Девушка, выступающая под сценическим именем Рэй, опубликовала в своём блоге серию снимков, на которых предстала в совершенно новом образе.



Лидия не только сменила причёску и стиль, но и отказалась от пирсинга. По словам девушки, это решение стало символом внутреннего обновления.



Лидия Чистякова (Фото: Instagram* / @ray_musicofficial)



«Я устала от вечного конфликта между собой внутренней и собой внешней. Пора это всё спрятать глубоко за пластиком. Встречают по обложке — и вот я здесь. Новая я», — написала наследница звезды.