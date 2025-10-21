Певица Глюкоза шокировала поклонников фото в корсете и с белой краской на лице

21 октября 2025, 11:42

Поклонники раскритиковали певицу Глюкозу за образ с белой краской на лице

Наталья Чистякова-Ионова (Фото: Instagram* @glukozamusic)

Певица Глюкоза (Наталья Чистякова-Ионова) опубликовала в личном блоге снимок, на котором она запечатлена в весьма необычном образе. Однако публика новое фото звезды восприняла негативно. Об этом сообщает издание Spletnik.





Для съёмки Глюкоза выбрала комбинацию из полупрозрачного корсета, розового топа, белой юбки и кожаных брюк. Её укладка выглядела объёмной и намеренно небрежной, с вплетёнными розовыми косичками. Визажисты нанесли макияж с белыми ресницами, розовой подводкой и серой помадой, а также покрыли часть лица белой краской и добавили розовые румяна.



После концерта некоторые поклонники в комментариях выразили недовольство новым образом певицы.

«Баба-яга», «Верните старую Глюкозу», «Пытается запрыгнуть в последний вагон поезда», — писали интернет-пользователи.

