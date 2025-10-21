Юная дочь Даны Борисовой раскрыла шокирующие детали жизни со взрослым мужчиной

21 октября 2025, 13:34

Дочь Даны Борисовой Полина рассказала о жизни с продюсером Артуром Якобсоном

Дана Борисова и Полина Аксенова (Фото: Instagram* @danaborisova_official )

Дочь телеведущей Даны Борисовой Полина в интервью сайту mk.ru рассказала о совместной жизни со взрослым мужчиной.





Несколько месяцев назад Полина переехала от матери после конфликта. Позже 18-летняя девушка уточнила, что нашла работу телекорреспондентом и стала жить с мужчиной. Её избранник — продюсер Артур Якобсон, который старше её на 17 лет.



Полина отметила, что эти отношения стали для неё первыми настолько серьёзными. Дочь Даны Борисовой заявила, что ей всё нравится.

«Мы друг друга понимаем, в быту тоже проблем нет. Я стараюсь заниматься домашними делами, многому учусь. На мне уборка, а он деньги зарабатывает. Но я не готовлю, мы еду в основном заказываем», — пояснила Полина.