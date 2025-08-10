Дочери Лизы Моряк исполнилось три месяца

10 августа 2025, 22:13

Лиза Моряк опубликовала нежный пост о малышке Шарлиз

Сарик Андреасян и Лиза Моряк (Фото: Instagram* / @moryakliza)

Лиза Моряк поделилась с подписчиками трогательной записью, посвящённой своей дочери Шарлиз, которой недавно исполнилось три месяца. Сообщение актриса написала от лица малышки, словно та сама рассказывает о своей жизни.