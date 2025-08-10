Дочери Лизы Моряк исполнилось три месяца
Лиза Моряк поделилась с подписчиками трогательной записью, посвящённой своей дочери Шарлиз, которой недавно исполнилось три месяца. Сообщение актриса написала от лица малышки, словно та сама рассказывает о своей жизни.
«Привет! Меня зовут Шарлиз и мне уже три месяца. За это время я поняла, что очень люблю спать, кушать, гулять и улыбаться маме и папе», — пишет малышка от первого лица.
По словам Лизы, из отпуска она привезла дочке целую коллекцию нарядных платьев, а папа шутит, что из-за светлой внешности Шарлиз люди могут подумать, будто он её похитил. Девочка уже получила первый паспорт и готовится к своему первому путешествию. Кроме того, у неё есть старшая сестра, которая немного ревнует, но о ней Шарлиз «расскажет» позже.
Пост покорил подписчиков своей теплотой и атмосферой первых открытий в жизни ребёнка.
