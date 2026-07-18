Дочери P. Diddy дали первое интервью после скандала с отцом

18 июля 2026, 21:05

Дочери P. Diddy рассказали о жизни после ареста отца и запустили свой бренд

P. Diddy (Фото: Instagram* / @diddy)

19-летние близняшки Джесси и Дилайла, дочери рэпера P. Diddy, впервые рассказали о жизни после ареста отца и представили собственный бренд спортивной одежды.





В интервью журналистке Нишелль Тёрнер девушки подчеркнули, что хотят строить карьеру самостоятельно и не зависеть от известной фамилии. По словам сестёр, они стремятся, чтобы их воспринимали как отдельных личностей, а не только как дочерей знаменитого артиста.



При этом Джесси и Дилайла признались, что сохраняют близкие отношения с отцом и продолжают обращаться к нему за советами в бизнесе.





«Мы часто разговариваем с ним по телефону, спрашивая о том, как вести дела. Он — профи в этом», — рассказали девушки.