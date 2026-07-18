«Зашили сухожилие, теперь хожу с фиксатором»: Ольга Серябкина рассказала о травме руки

18 июля 2026, 20:57

Певица Ольга Серябкина сделала операцию после травмы руки

Ольга Серябкина (Фото: Instagram* / @seryabkina)

Ольга Серябкина рассказала о серьёзной травме, которую получила несколько месяцев назад. Артистка призналась, что повредила руку из-за бытовой ситуации — неудачно подняла тяжёлый чемодан, после чего начала испытывать неприятные ощущения. Об этом сообщает Telegram-канал «Блокнот Старс».





По словам певицы, сначала она не стала придавать этому большого значения и продолжала работать, несмотря на дискомфорт. Однако спустя время стало понятно, что проблема требует медицинского вмешательства.





«Полтора месяца я старалась не обращать внимания на травму, но в итоге мне понадобилась операция», — рассказала Серябкина.

«Зашили сухожилие и теперь я хожу с фиксатором, который помогает мне держать руку в покое. Сейчас ради выступления сняла его», — поделилась артистка.