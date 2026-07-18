«Зашили сухожилие, теперь хожу с фиксатором»: Ольга Серябкина рассказала о травме руки
Певица Ольга Серябкина сделала операцию после травмы руки
Ольга Серябкина рассказала о серьёзной травме, которую получила несколько месяцев назад. Артистка призналась, что повредила руку из-за бытовой ситуации — неудачно подняла тяжёлый чемодан, после чего начала испытывать неприятные ощущения. Об этом сообщает Telegram-канал «Блокнот Старс».
По словам певицы, сначала она не стала придавать этому большого значения и продолжала работать, несмотря на дискомфорт. Однако спустя время стало понятно, что проблема требует медицинского вмешательства.
«Полтора месяца я старалась не обращать внимания на травму, но в итоге мне понадобилась операция», — рассказала Серябкина.Во время хирургического вмешательства врачи восстановили повреждённое сухожилие. Сейчас певица проходит восстановление и вынуждена носить специальный фиксатор, который помогает сохранять руку в неподвижном состоянии.
«Зашили сухожилие и теперь я хожу с фиксатором, который помогает мне держать руку в покое. Сейчас ради выступления сняла его», — поделилась артистка.Несмотря на травму, Серябкина продолжает выходить на сцену и выполнять рабочие обязательства. Певица отметила, что временно снимает фиксатор только во время выступлений, после чего возвращается к необходимому режиму восстановления.