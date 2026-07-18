Полина Максимова заинтриговала поклонников намёком на замужество
Актриса Полина Максимова неожиданно упомянула супруга в соцсетях
Полина Максимова заставила поклонников задуматься о возможных переменах в личной жизни. Актриса, которая обычно не любит раскрывать подробности своих отношений, опубликовала загадочную сторис, где впервые упомянула мужа.
Звезда сериала «Деффчонки» поделилась фотографией и подписала её фразой.
«Муж сказал, что я красивая, и увёз на свидание», — отметила она.Публикация вызвала активное обсуждение среди подписчиков, поскольку ранее артистка не сообщала о свадьбе и не рассказывала о возможном избраннике. Поклонники предположили, что Максимова могла тайно выйти замуж и предпочла сохранить этот момент только для близкого круга.
При этом сама актриса пока не раскрыла никаких подробностей — неизвестно, когда именно состоялась свадьба и кто стал её супругом.
Полина Максимова известна стремлением отделять публичную карьеру от личной жизни и редко делится романтическими моментами с аудиторией. Поэтому неожиданное упоминание мужа стало для поклонников особенно неожиданным.