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Полина Максимова заинтриговала поклонников намёком на замужество

Актриса Полина Максимова неожиданно упомянула супруга в соцсетях
Полина Максимова (Фото: Instagram* / @polinamax)

Полина Максимова заставила поклонников задуматься о возможных переменах в личной жизни. Актриса, которая обычно не любит раскрывать подробности своих отношений, опубликовала загадочную сторис, где впервые упомянула мужа.



Звезда сериала «Деффчонки» поделилась фотографией и подписала её фразой.

«Муж сказал, что я красивая, и увёз на свидание», — отметила она.
Публикация вызвала активное обсуждение среди подписчиков, поскольку ранее артистка не сообщала о свадьбе и не рассказывала о возможном избраннике. Поклонники предположили, что Максимова могла тайно выйти замуж и предпочла сохранить этот момент только для близкого круга.

При этом сама актриса пока не раскрыла никаких подробностей — неизвестно, когда именно состоялась свадьба и кто стал её супругом.

Полина Максимова известна стремлением отделять публичную карьеру от личной жизни и редко делится романтическими моментами с аудиторией. Поэтому неожиданное упоминание мужа стало для поклонников особенно неожиданным.

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Софья Метелева

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