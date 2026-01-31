Родители певицы Юлии Началовой навестили ее могилу в особый день
Родители певицы Юлии Началовой навестили могилу дочери в ее 45 день рождения
В субботу, 31 января, Юлии Началовой могло бы исполниться 45 лет. В этот день на Троекуровское кладбище приехали родители певицы — Виктор Васильевич и Таисия Николаевна.
Как пишет aif.ru, они принесли на могилу дочери букеты свежих белых роз. Отец рассказал журналистам, что вместе с супругой они бывают на могиле примерно раз в неделю, а иногда и чаще — убираются, меняют воду и ставят новые цветы. По его словам, им особенно приятно, что к Юлии приходят и поклонники — навещают, приносят букеты и поддерживают порядок.
«На этом морозе цветы сразу задубели. Ну ладно, зато они в таком виде долго стоять будут, не завянут. Дочка очень любила розы», — сказал Виктор Васильевич, трогая лепестки.Он добавил, сотрудники Троекуровского кладбища говорят, что могила Началовой — одна из самых посещаемых, и поток людей к ней не иссякает. Слева у надгробия стоит небольшая ёлочка, украшенная разноцветными блестящими шарами. Таисия Николаевна пояснила, что эту ёлку они ставят дочери каждый год. Она не покупная, а их домашняя — родители украшают её сами.
После того как порядок навели, Виктор Васильевич и Таисия Николаевна вспоминали о Юлии и о забавных историях, которые она любила пересказывать про коллег по сцене. Однако делиться ими отец не стал, подчеркнув, что эти рассказы были только для семьи, а их герои живы.
«Не было человека более живого, радостного, улыбчивого, чем Юля. Пусть о ней останутся только светлые воспоминания», — поделился Началов.
Родители также отметили, что могилу певицы регулярно навещают друзья — например, Александр Панайотов. По их словам, он хотел приехать и в этот день, но из-за сильного мороза не решился выезжать.
Юлия Началова скончалась 16 марта 2019 года в московской клинике. Ей было 38 лет. По данным врачей, смерть наступила из‑за острой сердечной недостаточности, которая развилась на фоне сепсиса и абсцесса, возникших после травмы ноги. В последние дни жизни артистка находилась в медикаментозной коме.