Родители певицы Юлии Началовой навестили ее могилу в особый день

31 января 2026, 19:53

Родители певицы Юлии Началовой навестили могилу дочери в ее 45 день рождения

Юлия Началова (Фото: РИА Новости/Евгений Биятов)

В субботу, 31 января, Юлии Началовой могло бы исполниться 45 лет. В этот день на Троекуровское кладбище приехали родители певицы — Виктор Васильевич и Таисия Николаевна.





Как пишет aif.ru, они принесли на могилу дочери букеты свежих белых роз. Отец рассказал журналистам, что вместе с супругой они бывают на могиле примерно раз в неделю, а иногда и чаще — убираются, меняют воду и ставят новые цветы. По его словам, им особенно приятно, что к Юлии приходят и поклонники — навещают, приносят букеты и поддерживают порядок.





«На этом морозе цветы сразу задубели. Ну ладно, зато они в таком виде долго стоять будут, не завянут. Дочка очень любила розы», — сказал Виктор Васильевич, трогая лепестки.

«Не было человека более живого, радостного, улыбчивого, чем Юля. Пусть о ней останутся только светлые воспоминания», — поделился Началов.