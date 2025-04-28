«Дочка Пугачевой, все ясно»: Сергей Соседов высказался о карьере Кристины Орбакайте

Сергей Соседов (фото: Телеграм @sergei_sosedovofficial)
Музыкальный критик Сергей Васильевич Соседов в подкасте Георгия Иващенко «Переговорка» на «Радио 1» поделился своим мнением о творческом пути Кристины Орбакайте.
По словам Соседова, многие артисты, которые в начале карьеры казались посредственными и не вызывали особых ожиданий, со временем заметно улучшали свои вокальные навыки. В качестве примера он привёл Кристину Орбакайте.
Критик отметил, что на старте певческая карьера Орбакайте воспринималась скептически, поскольку её голос был слабым, а тембр — непримечательным. Однако благодаря упорной работе с педагогами артистке удалось выйти на достойный профессиональный уровень.
Соседов подчеркнул, что за этим успехом стоит титанический труд.
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Критик отметил, что на старте певческая карьера Орбакайте воспринималась скептически, поскольку её голос был слабым, а тембр — непримечательным. Однако благодаря упорной работе с педагогами артистке удалось выйти на достойный профессиональный уровень.
«Например, Кристина Орбакайте. Ну как она начинала? Ну дочка Пугачевой, все ясно: тыр-пыр восемь дыр. Какой там был голос? Маленький, тембр так себе, энергии никакой нет сценической. Но она работала с педагогами и смогла подняться на хороший уровень», — сказал он.
Соседов подчеркнул, что за этим успехом стоит титанический труд.
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Дайана Хусинова