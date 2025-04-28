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«Дочка Пугачевой, все ясно»: Сергей Соседов высказался о карьере Кристины Орбакайте

Сергей Соседов: певческая карьера Орбакайте воспринималась скептически
Сергей Соседов (фото: Телеграм @sergei_sosedovofficial)

Сергей Соседов (фото: Телеграм @sergei_sosedovofficial)

Музыкальный критик Сергей Васильевич Соседов в подкасте Георгия Иващенко «Переговорка» на «Радио 1» поделился своим мнением о творческом пути Кристины Орбакайте.
По словам Соседова, многие артисты, которые в начале карьеры казались посредственными и не вызывали особых ожиданий, со временем заметно улучшали свои вокальные навыки. В качестве примера он привёл Кристину Орбакайте.

Критик отметил, что на старте певческая карьера Орбакайте воспринималась скептически, поскольку её голос был слабым, а тембр — непримечательным. Однако благодаря упорной работе с педагогами артистке удалось выйти на достойный профессиональный уровень.

«Например, Кристина Орбакайте. Ну как она начинала? Ну дочка Пугачевой, все ясно: тыр-пыр восемь дыр. Какой там был голос? Маленький, тембр так себе, энергии никакой нет сценической. Но она работала с педагогами и смогла подняться на хороший уровень», — сказал он.

Соседов подчеркнул, что за этим успехом стоит титанический труд.

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#труд
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#подкаст
Певец Дмитрий Колдун рассказал о своих заработках
28 апреля 2025, 10:29

Дмитрий Колдун (Фото: Инстаграм* @koldunmedia)

Певец Дмитрий Колдун в беседе с Леди Mail рассказал о своих заработках. Артист подчеркнул, что высокая занятость позволяет ему чувствовать себя уверенно в финансовом плане.
«Жить есть где, на что поесть, одеться и съездить отдохнуть мне и мне семье — тоже. И мне этого достаточно — покупать космическую станцию не планирую», — поделился исполнитель.

По словам Дмитрия, он всем доволен. Колдун добавил, что ему не приходится откладывать на что-то, чего у него нет.

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#концерт
#рф
#певец
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Вика Цыганова раскритиковала Анну Asti, выступающую в России только ради денег
28 апреля 2025, 10:05

Анна Asti (Фото: Telegram-канал @anna_asti)

Известная российская певица Вика Цыганова выразила недовольство в адрес коллеги Анны Asti (Анны Дзюбы), которая, по её мнению, не проявляет активной гражданской позиции. Об этом пишут «‎Страсти».
В своих соцсетях Цыганова отметила, что Asti долгое время не получала паспорт России и продолжала выступать в стране, несмотря на политическую ситуацию.

Цыганова также упомянула скандал, связанный с участием Asti в «голой» вечеринке Насти Ивлеевой, после которого концерты певицы начали отменять по всей России. Несмотря на это, весной 2025 года она вновь вернулась к концертной деятельности. Вика подчеркнула, что за три года Анна ни разу не высказалась в поддержку России и продолжает общаться с такими артистами, как Филипп Киркоров.

Певица добавила, что на Украине Asti воспринимают как предателя Родины, многие считают, что её возвращение в Россию связано исключительно с финансовыми интересами.

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«Я пропускаю главное в жизни»: Анна Седокова больше не будет оправдываться перед подписчиками
Анна Седокова больше не будет оправдываться перед подписчиками
28 апреля 2025, 10:00

Анна Седокова (Фото: Инстаграм* @annasedokova)

После смерти Яниса Тиммы его экс-супруге Анне Седоковой пришлось через многое пройти. До сих пор звезда сталкивается с нападками хейтеров.
По словам исполнительницы, прогулка с сыном заставила ее задуматься о приоритетах.

«Решила ответить на какой-то комментарий о моей жизни очередного пассивного агрессора. Сын подбегает и спрашивает, почему я не смотрю, как он забивает голы. Я говорю ему: "Секунду, сейчас отвечу и посмотрю". Сижу, пишу ответ, и опять пропускаю его гол», — написала певица в своем блоге.

В этот момент Седокова осознала, что пропускает главное в своей жизни. Анна решила, что больше не будет оправдываться перед подписчиками.

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#певица
#шоу
#заявление
#сын
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Анна Нетребко задолжала российскому бюджету 53 тысячи рублей за соцвзносы по ИП
28 апреля 2025, 09:42

Анна Нетребко (Фото: Instagram* @anna_netrebko_yusi_tiago)

Известная российская оперная певица Анна Нетребко оказалась должна российским налоговым органам около 53 тысяч рублей. Согласно данным ФНС, задолженность возникла вследствие неоплаты социальных взносов по индивидуальному предпринимательству. Об этом пишет Telegram-канал «‎Mash».
При этом в официальных документах фирмы певицы, зарегистрированной в России, указаны контактные данные, принадлежащие бывшему супругу.

Стоит отметить, что после начала специальной военной операции певица прекратила выступления в российских театрах и залах. Она столкнулась с негативной реакцией и за границей — сначала её концерты там были отменены, но позже её снова пригласили выступить. Теперь уже известно о её возвращении на сцену Цюрихского оперного театра и лондонского Ковент-Гарден.

Анна Нетребко, родившаяся 18 сентября 1971 года в Краснодаре, — выдающаяся российская оперная певица. С раннего возраста занимаясь музыкой, она окончила Петербургскую консерваторию имени Римского-Корсакова.

Обладая уникальным сопрано, её голос отличается гибкостью и чистотой, что позволяет ей исполнять сложные арии. Нетребко на протяжении десятилетий является одной из главных звезд оперной сцены, выступая в известных театрах мира.

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#певица
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«Он в огне горел, 30 дней был в коме»: Волочкова считает, что Керимов получил по заслугам, мучая ее
Анастасия Волочкова считает, что Керимов получил по заслугам, мучая ее
28 апреля 2025, 09:30

Анастасия Волочкова (Фото: Инстаграм* @volochkova_art)

В прошлом Анастасия Волочкова состояла в отношениях с олигархом Сулейманом Керимовым. Чаще всего звезда с трепетом отзывается о бизнесмене. Однако порой Волочкова раскрывает и обратную сторону этого романа.
Артистка подчеркнула, что после его окончания Керимов ей жестоко мстил.

«Все люди, которые мне хотели сделать что-то плохое, или умирали, или горели в огне, или мытарствовали так, что, когда я видела это, говорила: "Господи, слава Богу, что я ничего плохого не пожелала". То же самое было и с Сулейманом. Он в огне горел, 30 дней был в коме, перенес пересадку кожи», — сообщила Волочкова в проекте «Семейные тайны» Кристины Задоры.

По мнению балерины, предприниматель хотел ей отомстить за то, что Анастасия была честна с ним и отказалась жить по его правилам.

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