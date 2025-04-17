Сыновья — полные противоположности с детства: какие отношения у Сергея Соседова с его старшим братом

Сергей Соседов (Фото: Телеграм @sergei_sosedovofficial)
Мнения о Сергее Соседове изначально были неоднозначными: многие не воспринимали его всерьёз, артистам не нравились его критические замечания, а зрителям — его эксцентричные манеры. Однако со временем Соседов занял своё место на телевидении. Будущий шоумен вырос в обычной советской семье. Известно, что у него есть старший брат, отношения с которым не ладились с самого детства. Удалось ли кровным родственникам наладить связь сейчас, расскажет «Радио 1».
Детство Сергея СоседоваСергей Соседов вырос в обычной советской семье. Его отец работал в управлении метрополитена, а мама была инженером на заводе. У Сергея есть старший брат Владимир, который старше его на восемь лет. Разница в возрасте повлияла на характер их общения: они были совсем разными по темпераменту и интересам.
Владимир рос активным и подвижным мальчиком — много времени проводил на улице, увлекался спортом, играл в подвижные игры с друзьями. Сергей, напротив, с ранних лет тянулся к искусству: он много читал, ходил в музыкальную школу, учился прилежно. Родители понимали, что сыновья — полные противоположности, и это отражалось на их отношениях: общались они мало, а иногда даже ссорились.
Отношения с братомПозже Соседов признавался, что характер взаимоотношений с братом во многом был определён именно в детстве. С возрастом они стали еще дальше друг от друга: Сергей поступил на журфак МГУ, а Владимир выбрал инженерную профессию, как их мама. В студенческие годы Владимир встретил свою будущую жену Елену, с которой прожил в браке более сорока лет. У них двое детей — сын Алексей и дочь Наталья.
Сергей Соседов (Фото: РИА Новости/Виталий Невар)Сергей долго не мог понять выбор брата и его стремление к семейной жизни. Сам он остался холостяком, живёт с матерью и считает себя человеком другого склада. Он признавался, что только спустя годы принял тот факт, что изменить другого человека невозможно, и каждый идёт своим путём.
Несмотря на разницу во взглядах, Сергей всегда был готов поддержать брата и помогал ему. Он нянчился с племянниками, к которым искренне привязался. У него нет своих детей, поэтому Алексей и Наталья стали для него особенно близкими. Хотя родственники видятся нечасто, они поддерживают тёплые отношения. Сергей охотно помогает семье, например, присматривает за собакой Натальи, когда она уезжает.
Семья Соседова не связана с шоу-бизнесом и предпочитает оставаться вне поля зрения прессы. Однако иногда они откликаются на интерес журналистов и делятся воспоминаниями о Сергее.
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