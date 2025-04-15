«Нужен нормальный мужик»: Лолита пригласила молодого коллегу отдохнуть с ней в Турции

Вадим Такменёв — человек, который прошёл долгий и непростой путь от провинциального журналиста до одного из самых известных лиц телеканала НТВ. Он не только добился значительных успехов в своей профессиональной карьере, но и нашёл счастье в личной жизни. Какие жизненные повороты привели его к славе, и как складывалась его судьба вне рабочего пространства, расскажет «Радио 1».