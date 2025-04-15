«Нужен нормальный мужик»: Лолита пригласила молодого коллегу отдохнуть с ней в Турции

Лолита Милявская (фото: Telegram @lolitamilyavskaya)
Лолита Милявская накануне появилась на светском мероприятии в Доме музыки, где обратилась с необычным предложением к молодому коллеге Алексею Воробьёву. Певица предложила артисту вместе отдохнуть в Турции.
Исполнительница вошла в число лауреатов премии «VOICE: Главные лица» и в качестве приза получила поездку в пятизвёздочный отель в Турции. Правда, Лолита сразу же задалась вопросом, с кем ей отправиться в путешествие.
Алексей Воробьёв (фото: Telegram @alexsparrow_official)
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«Нужен нормальный, турецкий, добротный мужик», – отметила Милявская.Но к ней быстро пришла идея. Артистке нужно было потянуть время, пока сцену готовили для выступлений, поэтому она решила пообщаться с Алексеем Воробьёвым.
Алексей Воробьёв (фото: Telegram @alexsparrow_official)
«Я могу предложить тебе комнату в турецком отеле, я разделю с тобой этот завтрак», – заявила Лолита, слова которой приводит mk.ru.К слову, 37-летний Воробьёв пока холост и недавно заявил публике, что ищет жену. Известно, что и Лолита свободна. Поэтому гости мероприятия сразу же задумались о перспективах их совместного отдыха. Впрочем, ответ Алексея на предложение Лолиты остался за кадром.
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Анастасия Чинкова