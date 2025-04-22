Сергей Соседов все еще обижен на Наташу Королеву после скандала на «Суперстар!»: «Наговорила всякой ерунды»

Сергей Соседов (Фото: Телеграм @sergei_sosedovofficial)
Сергей Соседов высказался о ссорах с Лерой Кудрявцевой и Наташей Королевой на шоу «Суперстар!». В разговоре с «7Дней» музыкальный критик объявил, что у него хорошие отношения с телеведущей, и отчитал певицу за «лишние» слова о нем.
У Соседова и Кудрявцевой неоднократно завязывались конфликты на съемках шоу. Однажды члены жюри разошлись во мнениях по поводу выступления Сергея Челобанова и начали ссориться. Во время словесной перепалки телеведущая не сдержалась, бросила в критика подушку и ушла из студии. Несмотря на это, Сергей утверждает: сейчас они забыли все конфликты и дружат.
Что касается Королевой, то критик дал понять, что не может простить исполнительницу хита «Маленькая страна» за резкие высказывания в его адрес.
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«С Лерой все прекрасно, у нас замечательные отношения… Мы обсуждали ситуацию, которая на шоу сложилась…» — признался Соседов.
Что касается Королевой, то критик дал понять, что не может простить исполнительницу хита «Маленькая страна» за резкие высказывания в его адрес.
«Ну, там Наташа наговорила всякой ерунды, бывает, что всякого можно наговорить, порой, лишнего», — уточнил Сергей.
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Ольга Енгалычева