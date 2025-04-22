Сергей Соседов все еще обижен на Наташу Королеву после скандала на «Суперстар!»: «Наговорила всякой ерунды»

Сергей Соседов высказался о ссорах с Лерой Кудрявцевой и Наташей Королевой на шоу «Суперстар!». В разговоре с «7Дней» музыкальный критик объявил, что у него хорошие отношения с телеведущей, и отчитал певицу за «лишние» слова о нем.