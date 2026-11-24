24 ноября 2026, 13:55

Продюсер Рудченко: Джиган вернется в РФ, когда шумиха вокруг его семьи утихнет

Джиган (Фото: Телеграм/geegunchill)

Рэпер Джиган (настоящее имя — Денис Устименко) вернется в Россию, когда скандал вокруг его семейной истории утихнет. Об этом заявил продюсер и музыкальный критик Павел Рудченко.





По его словам, которые приводит NEWS.ru, музыкант не сможет надолго исчезнуть из российского медиапространства. Продюсер считает, что Джиган и его бывшая жена, модель и блогер Оксана Самойлова, «заигрались с инструментами черного пиара».

«Как говорится, дохайповались. По-моему, это единственный вывод, который можно вынести из этой истории. В СМИ снова поднимается тема, люди задают вопросы, а что дальше будет делать Джиган? Я не думаю, что он исчезнет из поля зрения, потому как монетизация у него происходит в основном на русскоязычную публику. Соответственно, ему все равно нужно будет как-то появляться, выступать и работать», — объяснил собеседник издания.