«Шесть лет утеряно»: Самойлова пожалела, что не развелась с Джиганом раньше
Оксана Самойлова заявила, что ей стоило развестись с Джиганом ещё в 2020 году
Модель и блогер Оксана Самойлова в интервью изданию Voice заявила, что ей следовало развестись с рэпером Джиганом раньше.
Самойлова сожалеет, что не расторгла брак ещё в 2020 году, когда у рэпера произошел первый серьёзный срыв.
«Шесть лет утеряно, надо было сделать всё это раньше, в 2020-м, конечно», — отметила блогер.Напомним, что Самойлова и Джиган развелись в апреле 2026 года. В интервью Ксении Собчак Оксана рассказала, что бывший супруг направлял на неё оружие в 2022 году и угрожал вколоть ей яд. Модель уверена, что в текущем состоянии артист, который в настоящее время проходит лечение в израильском рехабе, представляет угрозу не только для неё, но и для их общих детей.