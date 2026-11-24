24 ноября 2026, 13:37

Оксана Самойлова заявила, что ей стоило развестись с Джиганом ещё в 2020 году

Оксана Самойлова (Фото: Telegram @sammyfam)

Модель и блогер Оксана Самойлова в интервью изданию Voice заявила, что ей следовало развестись с рэпером Джиганом раньше.





Самойлова сожалеет, что не расторгла брак ещё в 2020 году, когда у рэпера произошел первый серьёзный срыв.

«Шесть лет утеряно, надо было сделать всё это раньше, в 2020-м, конечно», — отметила блогер.