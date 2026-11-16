Назвали дату следующего суда Самойловой и Джигана по вопросу алиментов
Новое судебное заседание по делу Оксаны Самойловой и Джигана состоится 1 декабря. Об этом пишет Super.
Разбирательство связано с изменением размера или формы взыскания алиментов. Ранее в СМИ высказывались предположения, что судебная процедура может быть обусловлена необходимостью официально подтвердить отсутствие задолженности по выплатам, говорится в материале Super.
Напомним, Самойлова и Джиган официально расторгли брак 1 апреля после 14 лет совместной жизни. При разводе бывшие супруги заключили мировое соглашение.
В сентябре Самойлова подала в суд иск об ограничении музыканта в родительских правах. У пары четверо детей: 15-летняя Ариела, 12-летняя Лея, девятилетняя Майя и шестилетний Давид.
Читайте также: