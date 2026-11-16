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Назвали дату следующего суда Самойловой и Джигана по вопросу алиментов

Super: Суд Самойловой и Джигана по алиментам пройдет 1 декабря
Денис Устименко-Вейнштейн и Оксана Самойлова (Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников)

Новое судебное заседание по делу Оксаны Самойловой и Джигана состоится 1 декабря. Об этом пишет Super.



Разбирательство связано с изменением размера или формы взыскания алиментов. Ранее в СМИ высказывались предположения, что судебная процедура может быть обусловлена необходимостью официально подтвердить отсутствие задолженности по выплатам, говорится в материале Super.

Напомним, Самойлова и Джиган официально расторгли брак 1 апреля после 14 лет совместной жизни. При разводе бывшие супруги заключили мировое соглашение.

В сентябре Самойлова подала в суд иск об ограничении музыканта в родительских правах. У пары четверо детей: 15-летняя Ариела, 12-летняя Лея, девятилетняя Майя и шестилетний Давид.

Никита Кротов

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