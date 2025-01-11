Искусство «усидеть на двух стульях»: предательство Бараца из «Квартета И», как артист живет после начала СВО

Леонид Барац (Фото: РИА Новости/ Екатерина Чеснокова)
Вся жизнь в полумерах
Леонид Барац родился в июле 1971 года в семье журналиста Григория Бараца и воспитательницы детского сада Зои Барац. Леонид вырос в Одессе, а по национальности является евреем. До восьмого класса он был уверен, что его имя — Лёша, как его называли близкие и друзья. Но однажды он с удивлением узнал, что в официальных документах его имя — Леонид, и так его назвали в честь дедушки.
«Я теперь так и представляюсь: «Мое имя Леонид, а зовут Лешей», — рассказал актер в одном из интервью 7days.ru.
Ростислав Хаит, Алексей Агранович, Камиль Ларин и Леонид Барац (Фото: РИА Новости/ Екатерина Чеснокова)
После завершения обучения в школе Леонид Барац перебрался в столицу и поступил на эстрадный факультет ГИТИСа. По окончании учёбы он объединился с известными артистами Ростиславом Хаитом, Александром Демидовым и сценаристом Сергеем Петрейковым, чтобы создать комедийный театр «Квартет И». Леонид, хотя и имеет актёрское образование, считает себя скорее сценаристом.
«...Считаю себя больше даже драматургом. Если спросить, кто я, отвечу так: человек, рождающий тексты, фразы, смыслы, формулировки...», — делится Леонид с журналистами.
Баланс жена — любовница
Александр Демидов с супругой Маргаритой и Леонид Барац с супругой Анной Касаткиной (Фото: РИА Новости/ Екатерина Чеснокова)
С первой супругой Барац познакомился, когда учился в ГИТИСе. Избранницей актера стала актриса Анна Касаткина. В 1994 году в звездной семье родилась дочь Елизавета, в 2003 — дочь Ева. Первый брак казался счастливым 24 года. Но только казался. Леонид долгое время изменял своей супруге, будучи убеждённым в том, что она ни о чем не узнает.
Слухи распространялись с невероятной быстротой, и становилось ясно, что актёр открыто лжёт своей жене, не желая признавать свою вину. В 2005 году их браку пришел конец.
Анна Моисеева, молодой специалист в области психологии, стала новой супругой актёра и сценариста. Леонид познакомился с ней, когда был женат. Анна тоже состояла в браке и воспитывала сына Олега. Расстаться с Касаткиной и начать отношения с Моисеевой оказалось непросто.
«Я бы не сказал, что чувства были взаимными сразу. Был долгий платонический телефонный роман, потому что мы жили в разных городах. Потом она начала поворачиваться ко мне лицом», — цитирует слова Леонида 24smi.org.
Анна Моисеева (Фото: социальные сети)
Разница в возрасте Леонида и Анны — 11 лет. В 2018 году пара официально зарегистрировала свои отношения, а 2020 году стало известно, что у них родился сын Марк. Вскоре после появления ребенка пара рассталась. Анна не смогла заставить себя переехать в Россию и осталась в Одессе вместе с ребёнком, в то время как Леонид живёт в Москве.
Россия — Украина
Леонид Барац (Фото: РИА Новости/ Алексей Даничев)
У актёра на Украине много близких людей. Известие о начале боевых действий на Украине повергло его в состояние крайнего уныния. Артист попытался предотвратить трагический финал, обратившись к людям с оружием. В своём видео, опубликованном в социальной сети, Барац обратился к военнослужащим с призывом не открывать огонь по гражданским лицам.
«Есть одно желание: попросить русских, российских солдат не стрелять в гражданское население. Там живут люди. Там живут мои дети. Живут мои родители. Не стреляйте! Разделяю вашу боль. Господи, спаси, сохрани мирное население, очень страшно... В шоке и ужасе от происходящего», — сказал Леонид.Однако впоследствии он удалил видео. Но публикация была замечена, писатель и политик Захар Прилепин раскритиковал «Квартет И» за отношение к СВО.
«На экраны воюющей страны выходит «О чем говорят мужчины. Простые удовольствия». Звездный состав: Леонид Барац, которому «стыдно и страшно», Максим Виторган, у которого «позор». Но это еще хоть честные в своей позиции артисты. А участвует, собственно, весь «Квартет И», в свое время демонстративно и с гордостью отказавшийся от поездок в Крым и Донбасс, а сейчас стыдливо хранящий молчание, видно, не желая тревожить чувства укронацистов и ожидая, чья возьмет», — отметил Прилепин.
Необходимо отметить, что украинские средства массовой информации, в свою очередь, выдвинули обвинения в адрес уроженцев Одессы Леонида Бараца и Ростислава Хаита. Их обвинили в том, что они не только не выразили решительного осуждения специальной военной операции, но и продолжают получать доход в России. Неясность в политических позициях ударила по репутации команды «Квартет И» как в России, так и на Украине.
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