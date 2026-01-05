«Виноваты вы»: Боня жёстко высказалась в адрес поклонников из-за требований дочери
Виктория Боня рассказала о новом требовании дочери, занимающейся конным спортом
Телеведущая Виктория Боня рассказала в личном блоге о новых запросах своей дочери Анджелины.
Виктория напомнила, что девочка занимается конным спортом и уже имеет собственную лошадь. Однако после поездки в Дубай, где она каталась на лошади уровня Гран-при, её требования изменились.
Боня сообщила, что теперь Анджелина хочет получить именно такую лошадь и готова ради этого чаще бывать в Дубае, который раньше не любила.
«Допрыгались, доигрались, я пришла к вам жаловаться, и во всём виноваты вы. Потому что вы поощряли Анжелине всякие запросы: на бизнес-класс, на первый класс, там, на туда, на сюда», — посетовала телеведущая.Виктория заявила, что теперь поклонникам предстоит решить создавшуюся ситуацию, поскольку именно они, по мнению звезды, поддерживали растущие запросы её дочери.