Юрист раскрыл, какие убытки понесёт Долина из-за отмены концерта в Доме музыки
Юрист Хаминский: Долина получит неустойку за отменённый концерт в Доме музыки
Юбилейный концерт Ларисы Долиной в Московском Доме музыки отменили. Причиной стали низкие продажи билетов.
Как пояснил «Газете.Ru» юрист Александр Хаминский, основную часть убытков понесёт продюсерская компания-организатор.
«Лариса Долина, согласно типовым условиям контракта, скорее всего, не получит полный гонорар, а в лучшем случае — лишь оговорённую неустойку, которая существенно меньше запланированного вознаграждения», — добавил эксперт.По словам юриста, продюсерская компания несёт риски, а артист получает гарантированный гонорар без ответственности за провал.
«В нынешней ситуации Ларисе Долиной и её команде, возможно, стоит пересмотреть форматы взаимодействия с аудиторией, сделав ставку на более камерные и гарантированно востребованные выступления», — пояснил он.Хаминский добавил, что зрителям полностью вернут деньги за билеты.