Звезду сериала «Клюквенный щербет» Догукана Гюнгёра задержали по делу о наркотиках
Турецкий актёр Догукан Гюнгёр, который играл главную роль в сериале «Клюквенный щербет», попал в полицию Стамбула. Подробности сообщает Telegram-канал «Раньше всех. Ну почти».
Прокуратура проводит расследование о приобретении, хранении и употреблении наркотиков. На текущий момент по этому делу взяли под стражу уже 36 человек, среди них есть деятели культуры и блогеры.
Стамбульская полиция проводит антинаркотические рейды с октября 2025 года. 28 декабря силовики проверили 34 элитных ночных клуба. В ходе этих мероприятий они задержали 17 человек, а также изъяли наркотики, оружие и боеприпасы.
Ранее правоохранители арестовали главного редактора телеканала Habertürk Мехмета Акифа Эрсоя, актрису Эзги Эйюбоглу из сериала «Великолепный век», а также президента футбольного клуба «Фенербахче» Садеттина Сарана. Все они сдали положительный тест на наркотики.
