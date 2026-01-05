Звезду сериала «Клюквенный щербет» Догукана Гюнгёра задержали по делу о наркотиках

05 января 2026, 14:53

Догукан Гюнгёр (Фото: кадр из сериала «Клюквенный щербет»)

Турецкий актёр Догукан Гюнгёр, который играл главную роль в сериале «Клюквенный щербет», попал в полицию Стамбула. Подробности сообщает Telegram-канал «Раньше всех. Ну почти».