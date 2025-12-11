«Доказала, что сексуальная женщина»: Волочкова хочет стареть по примеру Памелы Андерсон
Анастасия Волочкова заявила о желании стареть естественно
Российская балерина Анастасия Волочкова заявила, что, как и американская актриса Памела Андерсон, не станет прибегать к пластической хирургии и косметологии, чтобы стареть естественно. Ее слова приводит Общественная Служба Новостей.
Артистка призналась, что примером для нее служит ее наставница Майя Плисецкая, которая и в зрелом возрасте сохраняла подтянутую фигуру и лицо, а морщинки лишь придавали ей шарма.
«Я прекрасно понимаю Памелу Андерсон. Она в свое время уже доказала, что она невероятно сексуальная женщина, теперь она хочет быть красивой, но натуральной. <…> Я тоже буду стареть естественно и без косметологических процедур», — сказала Волочкова.Она также отметила, что не понимает молодых людей, которые делают инъекции в идеально гладкие лица. Балерина выразила сомнение в том, что такие процедуры не имеют негативных последствий.