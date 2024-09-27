Доктор Мясников: болезнь Анфисы Чеховой сделала ее долгожителем

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Телеведущая Анфиса Чехова страдает от генетического синдрома Жильбера — заболевания печени, из-за которого у нее появляется желтуха и пигментация на лице. Заслуженный врач России и известный телеведущий Александр Мясников пояснил, что данное заболевание не опасно, если соблюдать правила.
«Тут действительно очень многое зависит от генетики. Синдром Жильбера — наиболее распространенное наследственное расстройство обмена билирубина, которое встречается у 14 % населения. То есть это не такая уж и редкость. Симптомом может быть периодическое пожелтение кожи и белков глаз», — пояснил Мясников в беседе с Общественной Службой Новостей.
Однако он отметил, что специального лечения донное заболевание не требует. При синдроме Жильбера, по словам доктора, снижается риск атеросклеротической болезни сердца, рака толстой кишки и легких. Кроме того, у людей с этим недугом замечен низкий процент смертности по сравнению с остальными.
Мясников уточнил, что, соблюдая все правила, Чехова сможет значительно увеличить свою продолжительность жизни.
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