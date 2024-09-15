«Аховое состояние»: От чего умер петербуржец, которого прохожий укусил за средний палец

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В Санкт-Петербуге произошла одна из самых загадочных смертей — 51-летний Виктор* ушел из жизни после укуса прохожего. Что произошло и почему укус стал смертельным — читайте в материале «Радио 1».
Змеиный укус31 августа мужчина проходил мимо детского садика №90 и сделал замечание незнакомцу, показав ему средний палец. Прохожий счел это крайним неуважением и немедленно вцепился в палец зубами. Немного повздорив, мужчины разошлись. Виктор не стал обращаться в полицию с заявлением на кусачего противника, допуская, что его обсмеют.
Россиянин также решил не посещать врача, но через неделю палец напомнил о себе и распух. Мужчину госпитализировали, у него диагностировали некротизирующую инфекцию и острое воспаление в правой руке.
Как рассказал осведомленный источник SPB.KP.RU, спасти мужчину должна была операция, назначенная на 12 сентября, но во время хирургического вмешательства Виктор скончался.
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Печальная новость разлетелась по городским информагенствам и социальным сетям. Пользователи сети гадали, что стало реально причиной гибели и почему место укуса не обработали в день инцидента.
Точка невозвратаДоктор медицинских наук и завотделением хирургических инфекций НИИ скорой помощи им. И.И. Джанелидзе Ильдар Батыршин рассказал изданию, что в этой ситуации нужно было экстренно обработать место укуса любым антисептиком и обязательно посетить врача.
«Тем более, не надо затягивать, если болевой синдром сохраняется, а температура остается. Укусы любого животного, как и человека, очень опасны и проявляются некротизирующими инфекциями за счет того, что у нас во рту живет большое количество агрессивных микробов. Можно еще поспорить, что гуще населено в организме человека – рот или прямая кишка», — отмечает медик.Специалист пояснил, что мужчина подхватил одно из самых опасных заболеваний и помочь ему нужно было в первый же день.
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Некротизирующая инфекция крайне быстро распространяется и может поражать все слои мягких тканей. Помимо этого, она сопровождается органной дисфункцией и септическим шоком. Врач отметил, что болезнь очень трудно диагностировать — визуально ранка выглядит нормально, пока внутри бушует инфекция.
Он добавил, что инфекция от раны, расположенной на кисти, может дойти аж до грудной клетки и на это не потребуется много времени.
«При этом изменения на коже появляются в последнюю очередь, а посмотришь на анализы – там аховое состояние! К сожалению, видимо, в данной ситуации была пройдена точка невозврата. Но при своевременном обращении спасти человека можно», — уверен Батыршин.Читайте также:
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*имя изменено
Алина Юрчак