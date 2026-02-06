Маргарита Симоньян рассказала про отношения мамы и свекрови

06 февраля 2026, 16:06

Маргарита Симоньян: моя мама и свекровь — лучшие подруги

Маргарита Симоньян (Фото: www.kremlin.ru)

Главный редактор RT Маргарита Симоньян рассказала, как складываются отношения ее мамы и свекрови. Об этом она написала в личном Telegram-канале.





Мама и свекровь, по словам журналистки, являются лучшими подругами. Она подчеркнула, что мать для нее — это источник духовного вдохновения, радости и тепла.





«Когда мама изредка уезжает — родственников проведать или в санаторий, на второй день не то что я, а и Лаура, и Тигран прямо маются, соскучившись, и звонят ей, увещевая вернуться. Ни разу не было, чтобы ей дали отдохнуть в санатории на весь запланированный срок», — отметила Симоньян.