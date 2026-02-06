«Мне повезло остаться в живых»: фанаты всерьёз обеспокоены состоянием Бритни Спирс
Поклонники Бритни Спирс вновь бьют тревогу из-за эмоциональных и пугающих заявлений певицы. В личном блоге артистка откровенно рассказала о пережитом во время многолетней опеки и призналась, что теперь боится собственных родственников.
По словам Бритни, обращение со стороны семьи было настолько жестоким, что ей «невероятно повезло остаться в живых».
Поп-дива заявила, что родные так и не взяли на себя ответственность за произошедшее и до сих пор не осознали, какой вред ей нанесли. Общение с семьёй вызывает у неё страх, а доверие полностью утрачено. Эти признания моментально вызвали волну беспокойства среди фанатов, которые и без того регулярно обсуждают нестабильное поведение звезды в соцсетях.
Тревогу испытывают не только поклонники, но и близкие друзья певицы. Их настораживает, что Бритни всё чаще возвращается к болезненной теме семейной драмы, а также делится новостями о травмах и проблемах со здоровьем. Недавно артистка, к примеру, сообщила, что сломала палец на ноге — и подобные откровения лишь усиливают ощущение эмоционального напряжения вокруг неё.
Несмотря на официальное завершение опеки, история Бритни Спирс по-прежнему остаётся болезненной и противоречивой. Каждое новое признание артистки вновь поднимает вопросы о её психологическом состоянии и о том, удалось ли ей окончательно оправиться от пережитого давления.
