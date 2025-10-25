«Это было мощно!»: t.A.T.u. собрали тысячи фанатов на первом шоу после воссоединения
t.A.T.u. вернулись на сцену — Волкова и Катина дали первый концерт в Москве
Легендарный дуэт t.A.T.u. официально вернулся на сцену! Спустя почти 15 лет Юлия Волкова и Лена Катина дали свой первый сольный концерт в Москве, собрав аншлаг и восторженных поклонников. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».
Исполнительницы исполнили главные хиты — «Нас не догонят», «Я сошла с ума», All About Us и другие культовые треки, под которые зал пел хором.
«Это было мощно! Спасибо всем, кто был, есть и будет всегда. Вы лучшие!» — поблагодарила фанатов Юлия Волкова.Группа официально распалась в 2011 году, а в августе 2025-го артистки объявили о своём воссоединении.