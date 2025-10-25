«Это было мощно!»: t.A.T.u. собрали тысячи фанатов на первом шоу после воссоединения

25 октября 2025, 11:48

t.A.T.u. вернулись на сцену — Волкова и Катина дали первый концерт в Москве

Юлия Волкова и Елена Катина (Фото: Instagram* / @lenakatina)

Легендарный дуэт t.A.T.u. официально вернулся на сцену! Спустя почти 15 лет Юлия Волкова и Лена Катина дали свой первый сольный концерт в Москве, собрав аншлаг и восторженных поклонников. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».





Исполнительницы исполнили главные хиты — «Нас не догонят», «Я сошла с ума», All About Us и другие культовые треки, под которые зал пел хором.





«Это было мощно! Спасибо всем, кто был, есть и будет всегда. Вы лучшие!» — поблагодарила фанатов Юлия Волкова.