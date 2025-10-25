«Она ку-ку или таблетки не выпила?»: Алёна Блин высказалась о конфликте Борисовой с дочерью
Алёна Блин прокомментировала ссору Даны Борисовой с дочерью
Журналистка Алёна Блин высказалась о конфликте между Даной Борисовой и её дочерью Полиной. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».
По мнению Алёны, обе лишь подогревают интерес публики к своим непростым отношениям, но в итоге всё равно помирятся.
«Мама, наверное, опять таблетки забыла выпить. Что значит — отказывается мириться с дочерью? Дана совсем ку-ку?! Придуриваются обе, хайпажорки две! Но я их люблю», — заявила Блин на презентации нового сезона ТНТ.Похоже, любовь к хайпу в семье Борисовой действительно передаётся по наследству.