«Она ку-ку или таблетки не выпила?»: Алёна Блин высказалась о конфликте Борисовой с дочерью

25 октября 2025, 12:03

Алёна Блин прокомментировала ссору Даны Борисовой с дочерью

Алёна Блин (Фото: Instagram* / @alenablin)

Журналистка Алёна Блин высказалась о конфликте между Даной Борисовой и её дочерью Полиной. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».





По мнению Алёны, обе лишь подогревают интерес публики к своим непростым отношениям, но в итоге всё равно помирятся.





«Мама, наверное, опять таблетки забыла выпить. Что значит — отказывается мириться с дочерью? Дана совсем ку-ку?! Придуриваются обе, хайпажорки две! Но я их люблю», — заявила Блин на презентации нового сезона ТНТ.