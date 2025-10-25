«Напрочь отбитые»: Вика Цыганова потребовала выслать фанатов Пугачёвой из России
Вика Цыганова высказалась о решении Захаровой отправить Пугачевой книгу о войне
Певица Вика Цыганова в личном блоге прокомментировала новость о том, что официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отправит Алле Пугачёвой на Кипр книгу о войне.
Цыганова назвала эту меру бесполезной. Она выразила мнение, что Пугачёва осознанно сделала свой выбор.
«Вдруг «бабушка в маразме» просто всё забыла и не специально террориста поддержала... Предать Родину — это осознанный выбор, и не надо делать теперь из них невинных овечек, которые просто заблуждались, не зная всей правды. Существует грань, за которой необходимо не просвещать, а жестко наказывать», — заявила артистка.Кроме того, певица связала поклонников Пугачёвой с болезнью продюсера Леонида Дзюника, заявив, что их угрозы довели его до сердечного приступа. Цыганова назвала фанатов Примадонны «напрочь отбитыми людьми» и высказалась за их высылку из страны.