Долг десять миллионов, алкогольная зависимость и измена: как складываются отношения Екатерины Климовой и Игоря Петренко

Когда-то их называли одной из самых красивых пар российского кино. Игорь Петренко и Екатерина Климова познакомились на съёмочной площадке и влюбились с первого дубля. Ради новой любви оба разорвали прежние отношения — Екатерина ушла от первого мужа, а Игорь завершил брак с актрисой Ириной Леоновой. Пара тихо поженилась и прожила вместе десять лет. Какие отношения складываются между артистами сегодня — расскажет «Радио 1».