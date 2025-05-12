Долг десять миллионов, алкогольная зависимость и измена: как складываются отношения Екатерины Климовой и Игоря Петренко

Екатерина Климова (фото: Instagram* / klimova___ekaterina)
Когда-то их называли одной из самых красивых пар российского кино. Игорь Петренко и Екатерина Климова познакомились на съёмочной площадке и влюбились с первого дубля. Ради новой любви оба разорвали прежние отношения — Екатерина ушла от первого мужа, а Игорь завершил брак с актрисой Ириной Леоновой. Пара тихо поженилась и прожила вместе десять лет. Какие отношения складываются между артистами сегодня — расскажет «Радио 1».
В браке родились двое сыновей — Матвей и Корней. Казалось, это идеальная семья: красивые, успешные, влюблённые. Они появлялись на красных дорожках, давали совместные интервью и казались абсолютно гармоничными. Однако за фасадом счастливой семьи все было совсем иначе.
Формально развод состоялся в 2014 году, но фактически семья распалась еще летом 2013-го. Ходило множество версий. По одной — Игорь случайно узнал об измене Климовой и не смог простить. По другой — сам Петренко начал злоупотреблять алкоголем на фоне тяжёлых съёмок фильма «Тарас Бульба», что и стало причиной ухода жены с детьми.
Развод стал для Петренко серьезным ударом. Актёр признавался, что переживал его тяжело. Позже он женился в третий раз — на актрисе Кристине Бродской, которая родила ему трех дочерей: Софию-Каролину, Марию и Еву. Сейчас супруги стараются не расставаться надолго и даже ведут общий аккаунт в соцсетях.
С бывшей женой отношения у актера сложные. Долгое время Петренко числился в списках звездных должников по алиментам: общая сумма долга превысила 10 миллионов рублей. В 2022 году Екатерина Климова подала в суд на бывшего супруга, требуя выплаты.
Сам Игорь объяснял задержки тем, что вынужден много работать, чтобы содержать большую семью. По его словам, ему приходилось «жертвовать временем с близкими ради заработка».
На январь 2025 года артисту осталось выплатить чуть менее 1,3 миллиона рублей. Несмотря на конфликт, Петренко с теплотой отзывается о Климовой и старается поддерживать контакт с сыновьями. Старший, Матвей, в свои 18 лет учится в театральной школе Олега Табакова, а 16-летний Корней планирует связать жизнь с IT-сферой, предпочтя сцене цифровые технологии.
Несмотря на занятость, Игорь старается поддерживать контакт с детьми от второго брака.
Своё настоящее счастье Петренко, по собственным словам, нашёл в третьем браке — с актрисой Кристиной Бродской. Они вместе уже восемь лет, воспитывают троих дочерей — Софию-Каролину, Марию и Еву.
Читайте также:
«Очаровательная девочка»: Авербух рассказал о возрасте Арзамасовой в день знакомства
«Я хочу выглядеть ровесницей мужа»: звезда «Дома-2» Надежда Ермакова решилась на серьёзный шаг
«Ему было не совсем хорошо»: Виктория Дайнеко рассказала об отношениях с супругом
*Деятельность Meta (Instagram) запрещена в России как экстремистская
Развод Игоря Петренко и Екатерины Климовой: измена и алкоголь
Формально развод состоялся в 2014 году, но фактически семья распалась еще летом 2013-го. Ходило множество версий. По одной — Игорь случайно узнал об измене Климовой и не смог простить. По другой — сам Петренко начал злоупотреблять алкоголем на фоне тяжёлых съёмок фильма «Тарас Бульба», что и стало причиной ухода жены с детьми.
Развод стал для Петренко серьезным ударом. Актёр признавался, что переживал его тяжело. Позже он женился в третий раз — на актрисе Кристине Бродской, которая родила ему трех дочерей: Софию-Каролину, Марию и Еву. Сейчас супруги стараются не расставаться надолго и даже ведут общий аккаунт в соцсетях.
Екатерина Климова и Игорь Петренко (фото: РИА Новости / Екатерина Чеснокова)
Конфликт из-за алиментов: 10 миллионов рублей долга
С бывшей женой отношения у актера сложные. Долгое время Петренко числился в списках звездных должников по алиментам: общая сумма долга превысила 10 миллионов рублей. В 2022 году Екатерина Климова подала в суд на бывшего супруга, требуя выплаты.
Сам Игорь объяснял задержки тем, что вынужден много работать, чтобы содержать большую семью. По его словам, ему приходилось «жертвовать временем с близкими ради заработка».
На январь 2025 года артисту осталось выплатить чуть менее 1,3 миллиона рублей. Несмотря на конфликт, Петренко с теплотой отзывается о Климовой и старается поддерживать контакт с сыновьями. Старший, Матвей, в свои 18 лет учится в театральной школе Олега Табакова, а 16-летний Корней планирует связать жизнь с IT-сферой, предпочтя сцене цифровые технологии.
«У нас очень доверительные отношения. Я стараюсь, скажем так, воспитывать и культивировать отношения. Мама — это мама. Что бы ни было, она самая лучшая на свете», — отметил актер.
Отношения с сыновьями: как Игорь Петренко общается с Матвеем и Корнеем
Несмотря на занятость, Игорь старается поддерживать контакт с детьми от второго брака.
Дети Екатерины Климовой (фото: Instagram* / klimova___ekaterina)
«К сожалению, в силу профессии и различной общественной деятельности, чужим детям часто уделяю больше времени и внимания, чем своим. Хотя и бывают счастливые моменты, когда мы вместе играем в прятки, догонялки, катаемся на велосипедах, читаем книжки или просто разговариваем. А что касается сыновей, то из-за разных обстоятельств видимся с ними редко, больше общаемся по телефону. Но, надо сказать, воспитаны они неплохо. Рад, что отношения у нас очень доверительные, осознанные и уважительные», — сказал он.
Своё настоящее счастье Петренко, по собственным словам, нашёл в третьем браке — с актрисой Кристиной Бродской. Они вместе уже восемь лет, воспитывают троих дочерей — Софию-Каролину, Марию и Еву.
Читайте также:
«Очаровательная девочка»: Авербух рассказал о возрасте Арзамасовой в день знакомства
«Я хочу выглядеть ровесницей мужа»: звезда «Дома-2» Надежда Ермакова решилась на серьёзный шаг
«Ему было не совсем хорошо»: Виктория Дайнеко рассказала об отношениях с супругом
*Деятельность Meta (Instagram) запрещена в России как экстремистская
Дайана Хусинова