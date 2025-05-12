«Я хочу выглядеть ровесницей мужа»: звезда «Дома-2» Надежда Ермакова решилась на серьёзный шаг

Надежда Ермакова и Даниэль Чистов (фото: Telegram @Ermakova_live)
У бывшей участницы реалити-шоу «Дом-2» Надежды Ермаковой и её мужа Даниэля Чистова большая разница в возрасте. Женщина старше возлюбленного на 15 лет.
Пара узаконила отношения в 2022 году. Тогда недоброжелатели публично заявляли, что молодой человек мог бы найти себе супругу и помоложе 40-летней на тот момент Ермаковой. Сама же телезвезда говорила, что разница в возрасте никак не мешает её семейному счастью.
Спустя три года после свадьбы, Надежда всё же призналась, что этот факт беспокоит её.
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Спустя три года после свадьбы, Надежда всё же призналась, что этот факт беспокоит её.
«Кто-то скажет, что это загон, но я решилась на пластическую операцию. Конечно, я хочу выглядеть ровесницей мужа. Ну если не ровесницей, то хотя бы лет на 30», – призналась накануне Ермакова в своём личном блоге.Читайте также:
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