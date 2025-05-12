«Ему было не совсем хорошо»: Виктория Дайнеко рассказала об отношениях с супругом

Виктория Дайнеко и Беркели Овезов (Фото: Инстаграм* @victoriadaineko)
Недавно певица Виктория Дайнеко вышла замуж за геолога Беркели Овезова. Она заявила, что их отношения поначалу не были безоблачными.
Виктория Дайнеко пошла под венец во второй раз. Исполнительница хита «Лейла» и бизнесмен Беркели Овезов заключили брак в апреле в Барвихе.
Артистка поделилась, что они с возлюбленным сталкивались с трудностями в отношениях.
Со слов Дайнеко, между ними и теперь возникают недомолвки. Виктория подчеркнула, что у нее вспыльчивый характер, поэтому поводы для конфликтов возникают часто.
Муж певицы сразу нашел общий язык с ее дочерью от первого брака Елизаветой. Девочка быстро подружилась и с наследницами Беркели от предыдущих отношений.
Виктория призналась, что порой ревнует возлюбленного к девочкам. Она надеется, что в их браке тоже появится малыш. По мнению Виктории, ее муж — лучший отец, которого она видела.
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Артистка поделилась, что они с возлюбленным сталкивались с трудностями в отношениях.
«Мы с ребенком очень шумные, а муж тихий. Беркели после развода долго жил один. Мне кажется, когда мы только съехались, ему было не совсем хорошо. А потом все наладилось», — откровенничала победительница «Фабрики звезд-5» в передаче «Звезды сошлись» на НТВ.
Со слов Дайнеко, между ними и теперь возникают недомолвки. Виктория подчеркнула, что у нее вспыльчивый характер, поэтому поводы для конфликтов возникают часто.
Муж певицы сразу нашел общий язык с ее дочерью от первого брака Елизаветой. Девочка быстро подружилась и с наследницами Беркели от предыдущих отношений.
Виктория призналась, что порой ревнует возлюбленного к девочкам. Она надеется, что в их браке тоже появится малыш. По мнению Виктории, ее муж — лучший отец, которого она видела.
«Дочь моя не ревнует. Когда мы ссоримся, она по нему очень скучает. Говорит: «Мам, ну что вы поругались? Иди, помирись»», — отметила исполнительница.
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Ольга Енгалычева