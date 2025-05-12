«Ему было не совсем хорошо»: Виктория Дайнеко рассказала об отношениях с супругом

В 2020 году российский фигурист Илья Авербух заключил брак с актрисой Елизаветой Арзамасовой, которая младше него на 22 года. Несмотря на разницу в возрасте, пара счастлива вместе и воспитывает двоих детей. Спортсмен заявил, что впервые встретил артистку, когда ей было только 15 лет. Об этом он рассказал в эфире YouTube-канала «Осторожно: Собчак».