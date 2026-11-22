22 ноября 2026, 16:54

Роберт Паттинсон взял ипотеку на $3 млн за особняк, в котором никто не живёт

Роберт Паттинсон (Фото: кадр из фильма «Космополис»)

У Роберта Паттинсона обнаружили ипотечные обязательства на сумму 3 миллиона долларов за особняк на Голливудских холмах. Несмотря на то что актёр владеет недвижимостью в Лос-Анджелесе, сейчас он, по данным OK!, вынужден жить в съёмном жилье из-за постоянных переездов, связанных с работой над кинопроектами.