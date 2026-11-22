Долг до 66 лет: Роберт Паттинсон будет выплачивать ипотеку за голливудский дом до 2052 года
У Роберта Паттинсона обнаружили ипотечные обязательства на сумму 3 миллиона долларов за особняк на Голливудских холмах. Несмотря на то что актёр владеет недвижимостью в Лос-Анджелесе, сейчас он, по данным OK!, вынужден жить в съёмном жилье из-за постоянных переездов, связанных с работой над кинопроектами.
Согласно судебным документам, 40-летний Паттинсон оформил кредит на дом стоимостью 5,3 миллиона долларов, который приобрёл вместе с невестой Сьюки Уотерхаус в 2022 году. Ежемесячный платёж составляет 13,5 тысячи долларов, а срок выплат рассчитан до 2052 года. Таким образом, полностью закрыть ипотеку актёр сможет примерно к 66 годам.
По подсчётам, за весь период кредитования проценты банку составят почти 1,9 миллиона долларов. При этом сам особняк пока остаётся пустующим: здание было построено в 1939 году, в нём три спальни и есть бассейн.
Пока недвижимость не используется для постоянного проживания, Паттинсон вместе с 34-летней Сьюки Уотерхаус и их двухлетней дочерью регулярно меняет съёмные квартиры. Как сообщается, семье приходится переезжать каждые несколько месяцев из-за съёмочного графика актёра.
Читайте также: