22 ноября 2026, 16:42

Певица Лана Дель Рей появилась с мужем на публике после слухов о его измене

Лана Дель Рей (Фото: Instagram* / @honeymoon)

Лана Дель Рей вышла в свет вместе с супругом Джереми Дюффреном на фоне слухов о возможном разводе. ОПара посетила вечеринку в Майами, посвящённую выходу игры GTA 6. Об этом стало известно из соцсетей.





Событие объединило супругов не только как пару: в саундтрек проекта вошла одна из композиций певицы, а Джереми принял участие в озвучивании одного из персонажей. Поводом для разговоров о проблемах в браке стали публикации анонимного канала о знаменитостях. Неизвестный автор предположил, что Лана могла задуматься о разводе из-за предполагаемой измены мужа.





«А что, сказочный брак Ланы Дель Рей на самом деле превращается именно в те отношения, о которых она пела на протяжении всей своей карьеры?» — написал блогер.