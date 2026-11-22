На фоне разговоров о разводе: Лана Дель Рей и Джереми Дюффрен вместе посетили вечеринку GTA 6
Певица Лана Дель Рей появилась с мужем на публике после слухов о его измене
Лана Дель Рей вышла в свет вместе с супругом Джереми Дюффреном на фоне слухов о возможном разводе. ОПара посетила вечеринку в Майами, посвящённую выходу игры GTA 6. Об этом стало известно из соцсетей.
Событие объединило супругов не только как пару: в саундтрек проекта вошла одна из композиций певицы, а Джереми принял участие в озвучивании одного из персонажей. Поводом для разговоров о проблемах в браке стали публикации анонимного канала о знаменитостях. Неизвестный автор предположил, что Лана могла задуматься о разводе из-за предполагаемой измены мужа.
«А что, сказочный брак Ланы Дель Рей на самом деле превращается именно в те отношения, о которых она пела на протяжении всей своей карьеры?» — написал блогер.Сам Джереми не оставил эти обвинения без внимания. В комментариях к публикации он резко высказался о распространителях слухов и призвал поклонников певицы не доверять сплетням.
По словам Дюффрена, поводов для подобных подозрений нет: он либо находится рядом с женой, либо Лана точно знает, где он и чем занимается. Совместное появление супругов на мероприятии в Майами состоялось на фоне обсуждения их семейной жизни, однако само по себе не стало официальным комментарием пары о слухах.