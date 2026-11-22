«Особенная сексуальная химия»: Дакота Джонсон влюбилась в бывшего Меган Фокс
Актриса Дакота Джонсон назвала секс с Machine Gun Kelly лучшим в своей жизни
Дакота Джонсон, по слухам, закрутила роман с музыкантом Machine Gun Kelly. Как сообщает Daily Mail со ссылкой на источник из окружения актрисы, между знаменитостями возникло сильное взаимное притяжение, а сама Дакота якобы считает их интимную жизнь лучшей в своём опыте.
По словам инсайдера, Джонсон рассказывала друзьям об особенной сексуальной химии с артистом и сравнивала свои ощущения с фейерверком. Источник также отметил, что актрисе очень нравится внешность музыканта.
«Она обожает его внешность и татуировки, считает его невероятно привлекательным», — сообщил собеседник издания.Кроме того, Дакота, как утверждается, связывает их совместимость с астрологией. Актриса родилась под знаком Весов, а Machine Gun Kelly — Телец. Оба знака находятся под покровительством Венеры, которую традиционно ассоциируют с любовью и чувственностью.
Разговоры о возможном романе знаменитостей появились осенью 2026 года. Впервые их заметили вместе в сентябре, а позднее они неоднократно проводили время в Лос-Анджелесе. По данным источников, познакомились Джонсон и музыкант ещё летом на свадьбе Тейлор Свифт и Трэвиса Келси. Официально отношения пара пока не подтверждала.