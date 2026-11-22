22 ноября 2026, 16:08

Актриса Дакота Джонсон назвала секс с Machine Gun Kelly лучшим в своей жизни

Дакота Джонсон (Фото: Instagram* / @dakotajohnson)

Дакота Джонсон, по слухам, закрутила роман с музыкантом Machine Gun Kelly. Как сообщает Daily Mail со ссылкой на источник из окружения актрисы, между знаменитостями возникло сильное взаимное притяжение, а сама Дакота якобы считает их интимную жизнь лучшей в своём опыте.





По словам инсайдера, Джонсон рассказывала друзьям об особенной сексуальной химии с артистом и сравнивала свои ощущения с фейерверком. Источник также отметил, что актрисе очень нравится внешность музыканта.





«Она обожает его внешность и татуировки, считает его невероятно привлекательным», — сообщил собеседник издания.