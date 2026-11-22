22 ноября 2026, 15:32

Певица Вера Брежнева исполнила русские хиты на частной вечеринке в Алматы

Вера Брежнева (Фото: Instagram* / @ververa)

Вера Брежнева выступила на частной вечеринке в Алматы, где собрались российские блогеры и предприниматели. По информации SHOT, певица общалась с гостями на русском языке и исполняла знакомые публике русскоязычные композиции, хотя ранее заявляла о намерении перейти на украинский репертуар.