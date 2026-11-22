Вера Брежнева спела для российских гостей в Казахстане: гонорар мог составить 5,5 млн рублей
Вера Брежнева выступила на частной вечеринке в Алматы, где собрались российские блогеры и предприниматели. По информации SHOT, певица общалась с гостями на русском языке и исполняла знакомые публике русскоязычные композиции, хотя ранее заявляла о намерении перейти на украинский репертуар.
Мероприятие было организовано в честь открытия нового ресторана. Во время выступления артистка исполнила свой хит «Я знаю пароль, я вижу ориентир», а также песни периода своей работы в группе «ВИА Гра». Интерес к певице оказался настолько большим, что из-за скопления зрителей сцену пришлось огородить.
Гости активно поддерживали исполнительницу: дарили ей цветы и подарки. Гонорар Брежневой за это выступление мог составить около 5,5 миллиона рублей.
Примечательно, что в конце вечера артистка представилась публике именно как Вера Брежнева. Ранее она собиралась перезапустить музыкальную карьеру под именем Vira, однако на этой вечеринке использовала привычный публике псевдоним.
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