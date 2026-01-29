Долг Лерчек снова вырос более чем на 3 миллиона
Блогерша Лерчек (настоящее имя — Валерия Чекалина) вновь оказалась в центре внимания из-за финансовых проблем. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».
Казалось бы, радость была недолгой: недавно она внесла на свой счёт более 3 миллионов рублей, однако сумма долга перед налоговой снова увеличилась. Сейчас ведомство требует от блогерши уже 172 344 455 рублей.
Несмотря на это, сама Лерчек, судя по её соцсетям, никак не переживает ситуацию. Блогерша купается в любви, активно делится личными моментами и с нетерпением ждёт появления на свет своего будущего сына.
Поклонники поддерживают Лерчек и отмечают, что несмотря на финансовые трудности, она выглядит счастливой и полной энергии.
Читайте также: *принадлежит Meta, запрещённой в России