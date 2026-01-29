Долг Лерчек снова вырос более чем на 3 миллиона

29 января 2026, 22:02

Блогер Лерчек внесла 3 миллиона рублей, но сумма задолженности всё равно растёт

Валерия Чекалина (Фото: Instagram* / @lerchek_life)

Блогерша Лерчек (настоящее имя — Валерия Чекалина) вновь оказалась в центре внимания из-за финансовых проблем. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».