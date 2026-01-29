«Обожаю уколы»: Наталья Рудова честно рассказала, как поддерживает молодость
Наталья Рудова откровенно рассказала о своих бьюти-привычках и без стеснения призналась: уколы красоты — важная часть ее ухода за собой.
В разговоре с «Пятым каналом» актриса отметила, что регулярно посещает косметолога и совершенно не видит в этом ничего зазорного.
По словам Рудовой, следы от недавних инъекций иногда даже остаются заметными, но ее это не смущает. Более того, артистка прямо заявила, что относится к таким процедурам с большим энтузиазмом и «обожает уколы».
При этом к пластической хирургии Наталья пока не готова. Она не исключает, что со временем может решиться на операцию, но сейчас, по ее мнению, в этом просто нет необходимости. Также актриса призналась, что задумывалась о похудении с помощью модных инъекций, однако пришла к выводу, что такие методы больше подходят людям с серьезным лишним весом.
Рудова добавила, что ее форма напрямую зависит от сезона: зимой она стабильно набирает несколько килограммов, а летом без особых усилий худеет. Эти вечные «плюс-минус три-пять килограммов», по словам актрисы, уже порядком ее утомили.
