«Обожаю уколы»: Наталья Рудова честно рассказала, как поддерживает молодость

29 января 2026, 20:56

42-летняя актриса Наталья Рудова призналась в любви к инъекциям

Наталья Рудова (Фото: Instagram* / @rudovanata)

Наталья Рудова откровенно рассказала о своих бьюти-привычках и без стеснения призналась: уколы красоты — важная часть ее ухода за собой.