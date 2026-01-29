Ёлка тайно вышла замуж: певица показала кольцо и заинтриговала поклонников
Певица Ёлка (настоящее имя — Елизавета Иванцив) сообщила о замужестве, сделав это в своей фирменной, ненавязчивой манере.
В личном блоге артистка опубликовала романтический ролик под собственный трек, а в финале видео продемонстрировала кольцо на безымянном пальце, тем самым подтвердив статус замужней женщины. Личность избранника она решила не раскрывать.
В подписи к публикации Ёлка отметила, что ролик получился спонтанным и очень личным: по словам певицы, ей просто хотелось подарить людям улыбку и поделиться теплым настроением. Как и прежде, артистка предпочла обойтись без громких признаний и подробностей.
О личной жизни Ёлка говорит крайне редко. Весной 2025 года она лишь вскользь намекала, что состоит в отношениях, рассуждая о «бабочках в животе» и особом чувстве нежности к близкому человеку. Теперь же поклонники получили долгожданное подтверждение: в жизни певицы действительно произошло важное событие.
Ранее Ёлка уже была замужем — в 2010 году она вышла замуж за Сергея Астахова, с которым была знакома с юности. Спустя несколько лет пара рассталась, предположительно из-за измен со стороны супруга. Детей у певицы нет.
Читайте также: *принадлежит Meta, запрещённой в России