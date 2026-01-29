Ёлка тайно вышла замуж: певица показала кольцо и заинтриговала поклонников

29 января 2026, 20:59

43-летняя певица Ёлка рассказала, что тайно вышло замуж

Ёлка (Фото: Instagram* / @elkasinger)

Певица Ёлка (настоящее имя — Елизавета Иванцив) сообщила о замужестве, сделав это в своей фирменной, ненавязчивой манере.