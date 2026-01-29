«Вырос мужчиной»: Мария Погребняк поделилась трогательным постом о сыне
Мария Погребняк показала редкие фото со старшим сыном к его 19-летию
Старший сын Марии Погребняк, Артём, отметил 19-летие, и в честь праздника мама опубликовала в соцсетях архивные снимки разных лет.
В трогательном посте она подчеркнула лучшие качества наследника: доброту, заботливость, ум и целеустремлённость.
«Я вижу, с какой любовью ты относишься к младшим братьям, как ты всегда поддерживаешь их, помогаешь, защищаешь и переживаешь за них. В этом — твоя большая душа и твоё сердце», — написала Погребняк в своём Telegram-канале.При этом блогер отметила, что даже после развода отец активно участвует в жизни детей, а Артём с уважением относится к обоим родителям, умеет сопереживать и проявляет заботу о семье.