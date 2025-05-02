Кристина Орбакайте пригрозила властям Латвии, запретившим ее въезд

Власти Латвии накануне внесли Кристину Орбакайте в «черный список» по запросу спецслужбы, которая напомнила о ее выступлениях в Крыму. Популярной певице также предъявили обвинения в «участии в различных мероприятиях российской пропаганды». В результате ей был запрещен въезд в страну, что помешает ее концерту в Юрмале, запланированному на 1 июня.