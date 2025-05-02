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Кристина Орбакайте пригрозила властям Латвии, запретившим ее въезд

Кристина Орбакайте: отмена концерта в Латвии нарушает международное право
Кристина Орбакайте (фото: Instagram* @orbakaite_k)

Кристина Орбакайте (фото: Instagram* @orbakaite_k)

Власти Латвии накануне внесли Кристину Орбакайте в «черный список» по запросу спецслужбы, которая напомнила о ее выступлениях в Крыму. Популярной певице также предъявили обвинения в «участии в различных мероприятиях российской пропаганды». В результате ей был запрещен въезд в страну, что помешает ее концерту в Юрмале, запланированному на 1 июня.
Сегодня Орбакайте отреагировала на решение латвийских властей, опубликовав в своем блоге видео с фрагментами своих выступлений и статьями о запрете на въезд в Латвию. Артистка выразила свое недовольство таким наказанием.

«Отмена моего концерта и запрет на въезд в Латвию — это не просто решение, касающееся артиста. Это нарушение всех международных норм и принципов, на которых основан современный мир. Такое решение затрагивает не только мои права как исполнителя, но и основы международного права и свободы слова», — отметила Кристина.
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«Мы не друзья»: Прохор Шаляпин высказался о новом романе Михаила Галустяна
Прохор Шаляпин заявил, что ему неинтересна личная жизнь Михаила Галустяна
02 мая 2025, 20:25

Прохор Шаляпин (Фото: Телеграм @achaliapin)

Певец Прохор Шаляпин высказался о переменах в личной жизни юмориста Михаила Галустяна. Он отметил, что не считает коллегу другом и ему неинтересно, что происходит в жизни Михаила.
Напомним, 30 апреля Галустян объявил о разводе с супругой после 18 лет совместной жизни. В сети начали обсуждать слухи о том, что у комика появилась новая возлюбленная — визажистка по имени Милена, которая сопровождала его в поездках и сейчас ждет ребенка.

Шаляпин заявил, что не следит за семьей Галустяна и считает, что жизнь состоит из различных этапов: «Люди рождаются, умирают, крестятся, женятся и разводятся».

Он подчеркнул, что они не являются близкими друзьями, так как лишь работали вместе над несколькими проектами.

«Я стараюсь не вмешиваться в чужие дела, не знаю всех деталей и даже не интересуюсь этим», — добавил Прохор.
Для него главное, чтобы все были счастливы.

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«Не может отпустить прошлое»: Телеведущий раскрыл секрет предложения Дранга Муцениеце
Иващенко: Муцениеце соревнуется с Прилучным
02 мая 2025, 19:29

Агата Муцениеце (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Актриса Агата Муцениеце «соревнуется» со своим бывшим мужем Павлом Прилучным, считает телеведущий Георгий Иващенко в беседе с URA.RU.
«Безусловно, яркая семейная жизнь Павла теперь не дает покоя не только всей стране, но и прежде всего, самой Агате. Вот она и пытается с ним судиться, никак не отпускает вместе с сыном. Она не может воспринимать изменения в личной жизни как точку роста и способ пойти дальше, как итог, все никак не может отпустить прошлое», — прокомментировал Иващенко.
Он напомнил, что именно Прилучный в свое время «подтянул» Муцениеце к актерству. По мнению Иващенко, за различными «романами» Агаты скрыто желание доказать Павлу, что она чего-то стоит. Телеведущий резюмировал, что сегодняшнее предложение музыканта Петра Дранга Муцениеце считает личным триумфом.

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Пельшу могут закрыть выезд из России
SHOT: долг Валдиса Пельша перед ФНС вырос больше чем на миллион за неделю
02 мая 2025, 18:43

Валдис Пельш (Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников)

Телеведущему Валдису Пельшу могут закрыть выезд из России. Как пишет SHOT, его долг перед налоговиками за неделю вырос больше, чем на миллион рублей. Теперь он составляет 2,5 миллиона вместо 1,2.
Уточняется, что бизнес звезды программы «Угадай мелодию» весьма доходный. Одна фирма получила в прошлом году десять миллионов с чистой прибылью, а вторая — 9,5 миллионов рублей. При этом последняя ушла в минус в 2023 году на 20 миллионов рублей.

В середине апреля сообщалось, что актер из «Трудных подростков» Владимир Гарцунов задолжал ФНС 167 тысяч рублей. Уточнялось, что мужчина не платил налоги по ИП. Сначала ему начисляли пени, а позже — заблокировали счета.

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#деньги
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«Ни о чем не жалею»: Бородина впервые рассталась с Сердюковым
Бородина показала фото с отдыха в Дубае
02 мая 2025, 17:43

Ксения Бородина (Фото: Telegram/borodylia0803)

Телеведущая Ксения Бородина показала свежие фотографии с отдыха в эмиратском Дубае. Девушка надела бюстгальтер с бирюзовым оттенком. Что примечательно, звезда реалити-шоу «Дом-2» впервые за год рассталась со своим возлюбленным Николаем Сердюковым.
«Уехать в Дубай на эти дни было лучшим решением, ни о чем не жалею. Пока в Москве идет снег, мы наслаждаемся солнцем», — поделилась Бородина.
Она похвасталась загорелой фигурой со всех сторон, сняв впечатляющий видеоролик.

Фото: Telegram/borodylia0803

Мощный столичный снегопад побил рекорд осадков 116-летней давности. Водителям порекомендовали воздержаться от поездок по Москве и области на летней резине.

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#мир
#россия
#звёзды
#шоу-бизнес
#новости
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«Послужила вдохновением»: стало известно, кто вдохновил Муцениеце на развод с Прилучным
Собчак заявила, что вдохновила Муцениеце на развод с Прилучным
02 мая 2025, 16:25

Ксения Собчак (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Телеведущая Ксения Собчак заявила, что это она стала вдохновителем развода артистов Агаты Муцениеце и Павла Прилучного. Слова скандальной журналистки приводит «Стархит».
«Знаю, что когда-то для Агаты я послужила вдохновением не побояться развода и публично выйти из отношений, несмотря на весь последующий за этим хейт. И, конечно, сейчас желаю ей только счастья. Согласитесь, очень красивая пара!» — сказала Собчак.

Сегодня стало известно, что Муцениеце выходит замуж за музыканта Петра Дрангу. Сообщение с романтичной фотографией актриса опубликовала в соцсетях. Пользователи поздравили знаменитость, украшая свои комментарии кучей различных смайликов.

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