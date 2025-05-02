Кристина Орбакайте пригрозила властям Латвии, запретившим ее въезд

Кристина Орбакайте (фото: Instagram* @orbakaite_k)
Власти Латвии накануне внесли Кристину Орбакайте в «черный список» по запросу спецслужбы, которая напомнила о ее выступлениях в Крыму. Популярной певице также предъявили обвинения в «участии в различных мероприятиях российской пропаганды». В результате ей был запрещен въезд в страну, что помешает ее концерту в Юрмале, запланированному на 1 июня.
Сегодня Орбакайте отреагировала на решение латвийских властей, опубликовав в своем блоге видео с фрагментами своих выступлений и статьями о запрете на въезд в Латвию. Артистка выразила свое недовольство таким наказанием.
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«Отмена моего концерта и запрет на въезд в Латвию — это не просто решение, касающееся артиста. Это нарушение всех международных норм и принципов, на которых основан современный мир. Такое решение затрагивает не только мои права как исполнителя, но и основы международного права и свободы слова», — отметила Кристина.Читайте также:
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